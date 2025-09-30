企業経営者や新規事業を目指す人向けに、成功事例やノウハウなどを紹介するイベントが29日、小千谷市で行われました。



イベントの前半では南魚沼市で起業を目指す人などに向けたセミナーが行われ、南魚沼市で農業を中心に様々な新規事業に挑戦している原澤太一さんが「新規事業とアントレプレナーシップ（起業家精神）」をテーマに講演しました。





原澤さんはコメ農家ですが、農家の課題である冬季の売上確保や利益率の向上を目指して、自社ブランドを作り直接販売に挑戦、問屋に頼らない全量自己販売を約5年で達成しました。



また本業のノウハウを生かし、マンションの外構管理や酒の販売などの通年事業を手がける他、地元の森林整備で出た木材を使った薪の販売や薪ストーブの事業を展開するなど、数々の新規事業を実現し成長させてきたといいます。



今後の挑戦として南魚沼の雪を生かしてコンテナを使った雪室の事業をアメリカ向けに展開する新会社の事業構想を紹介しました。



原澤さんは、「新規事業を実現するには『プロとなる覚悟』が大切。決断を早くし、顧客の要望をかなえる事が必要」また「自分の会社の武器を見つめ直すと新しい事業へのヒントが見えてくる」とアドバイスしました。





セミナーの第2部では原澤さんと小千谷市で飲食業やサウナ事業などを展開する黒崎諒さんが「新規事業創出、第二創業のリアル」をテーマに意見交換。



原澤さんは「色々な起業家と付き合う中でチャレンジ精神が培われた」



黒崎さんは「地元を盛り上げたい思いがあった。サウナ好きは県外からも訪れる事を知り、小千谷市にお客さんが呼べる手段になるのではと考えた」と飲食業から新規事業に挑戦した経緯を紹介しました。



【庄治郎商会代表取締役 原澤太一さん】

「やると決めた時に自分が投資できる勇気を持てると人がついてきてくれる」



【モブスタイル代表取締役 黒崎諒さん】

「物事が上手にできる人よりも、実際にやってみている人の方が強い。一歩踏み出して立ち止まらない事が重要」と話しました。



イベント会場には企業経営者や起業を目指す人たちが参加し、「モチベーションの保ち方は」「決断のタイミングは」など質問が相次いでいました。



主催する小千谷市は今後も起業や新規事業に関するセミナーやイベントを行っていく予定で、次回は10月27日（月）午後6時半～ 「先輩起業家に学ぶ小千谷で起業するとは」をテーマに開催するということです。