吉田拓郎、『LOVE LOVE あいしてる』以来、3年ぶりテレビ出演 盟友・坂崎幸之助、篠原ともえと共演
10月7日放送の『坂崎幸之助のお台場フォーク村 特別篇「拓郎あいしてる」』（フジテレビTWO ドラマ・アニメ＝後7：00〜後9：00／フジテレビNEXT ライブ・プレミアム＝深0：00〜深2：00）に、2022年にアーティスト活動の一線から退いたシンガー・ソングライター 吉田拓郎（79）が出演することが明らかになった。
【写真】「お元気そうで安心しました」篠原ともえが公開した吉田拓郎ら“LOVELOVEメンバー”との記念ショット
2003年８月25日の『坂崎幸之助のお台場フォーク村』第１夜「吉田拓郎×THE ALFEE」の放送から22年。現在は、『しおこうじ玉井詩織×坂崎幸之助のお台場フォーク村NEXT』として、ももいろクローバーZ・玉井詩織とTHEALFEE坂崎幸之助がMCを務め、ダウンタウンしおこうじバンドと豪華なオトナゲストとともに視聴者からのリクエスト曲や人気のフォークソングなど、心に残る演奏劇を、毎月２時間生放送で届けている。今回は、『LOVE LOVE あいしてる』(地上波フジテレビ系)で共演するなど坂崎幸之助と親交が深く、吉田と篠原ともえをゲストに迎え、特別篇「拓郎あいしてる」と題し、放送することが決定した。
22年７月に地上波フジテレビ系で放送された『LOVE LOVE あいしてる 最終回・吉田拓郎卒業SP』を最後にテレビなどあらゆるメディアへの出演がなかった吉田だが、この度、フジテレビのスタジオにて行われた番組収録にゲスト参加。第１夜の出演以来、22年（171夜）ぶりの出演となった。
今回の特別番組で演奏する曲は、すべて吉田自身が選曲。CMソングとしても起用されヒット曲となった「ガンバラナイけどいいでしょう」や、『LOVE LOVE あいしてる』のテーマソングでもある「全部だきしめて」のほか、吉田が作曲し、1978年にいしだあゆみがリリースした「今夜は星空」、さらに、吉田が広島でR&Bバンドとして活動していたアマチュア時代にカバーし、最も得意としていた想い出深いナンバー｢涙が頬をぬらす時｣（What's a Matter Baby(Is It Hurting You) / ティミ・ユーロー）を披露した。
「今夜は星空」は、『LOVE LOVE あいしてる』放送当時から、“篠原ともえ”の“シノラー”とは違う一面として、普段は低音域、且つハスキーな声質を持つ少女という印象を持っていた吉田が、その歌声を生かすことを確信し「これこそ篠原ともえに！」と、歌唱をオファーし今回の収録で実現した。
また、トーク収録では、吉田が広島から上京した時の話をはじめ、『LOVE LOVE あいしてる』の出演をきっかけに人生が変わったという感慨と共演者たちへの想いなどを語った。
