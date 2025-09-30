¿Íµ¤À¼Í¥¤ÎÆâÅÄ¿¿Îé¤ÈÀÐÀî³¦¿Í¤¬·ëº§È¯É½¡Ö¸ß¤¤¤Ë»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤äÂº·É¤ÎÇ°¤ò»ý¤Á¹ç¤¨¤ëÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¡×
¡¡À¼Í¥¤ÎÆâÅÄ¿¿Îé¡Ê35¡Ë¤ÈÀÐÀî³¦¿Í¡Ê31¡Ë¤¬30Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÏÏ¢Ì¾¤ÎÊ¸½ñ¤Ç¡Ö³§¤µ¤Þ¤Ø¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¤³¤Î¤¿¤ÓÆâÅÄ¿¿Îé¤ÈÀÐÀî³¦¿Í¤Ï·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÆüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤½¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È²þ¤á¤Æ¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤Ë»Ù¤¨¤é¤ìº£Æü¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÆ±¤¸¤¯·ÝÇ½¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿È¤Ç¤¢¤ê¸ß¤¤¤Ë»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤äÂº·É¤ÎÇ°¤ò»ý¤Á¹ç¤¨¤ëÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤¤³¤Î¤¿¤Ó·ëº§¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Á¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÉ½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö·ëº§À¸³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¤è¤êË¤«¤Ê·Ð¸³¤ä´¶À¤ò°é¤ßº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¤½Ï¤ÊÆó¿Í¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤È¤´»ØÆ³¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÆó¿Í¤ò¤É¤¦¤«²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÆâÅÄ¤Ï1989Ç¯12·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¡ÖÃæÆóÉÂ¤Ç¤âÎø¤¬¤·¤¿¤¤¡ª¡×¾®Ä»Í·Ï»²ÖÌò¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¥º¡×¿ÀºêÍö»ÒÌò¡¢¡ÖÌóÂ«¤Î¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡×¥Î¡¼¥Þ¥óÌò¡¢¡Ö¥¢¥ª¥Ï¥é¥¤¥É¡×µÈ²¬ÁÐÍÕÌò¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£¼ÂÄï¤ÎÆâÅÄÍºÇÏ¤âÀ¼Í¥¡£ÀÐÀî¤Ï1993Ç¯10·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¡Ö¿éÀ±¤Î¥¬¥ë¥¬¥ó¥Æ¥£¥¢¡×¥ì¥É¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡×±Æ»³ÈôÍº¡¢¡ÖÀÄ½Õ¥Ö¥¿ÌîÏº¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î°´ÀîºéÂÀ¡¢¡ÖËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×ÈÓÅÄÅ·ºÈ¤Ê¤É¤ò±é¤¸¤¿¡£