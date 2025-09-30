【ラ・リーガ】バルセロナ 2−1 ソシエダ（日本時間9月29日／エスタディ・オリンピック・リュイス・コンパニ）

【映像】エラシコで股抜き縦突破の瞬間

バルセロナに所属するスペイン代表FWラミン・ヤマルが、衝撃のボールタッチでディフェンダーを翻弄した。

バルセロナは日本時間9月29日、ラ・リーガ第7節で日本代表MFの久保建英を擁するソシエダを本拠地に迎えた。ベンチスタートとなったヤマルは、1ー1で迎えた58分にFWルーニー・バルドグジと交代でピッチに登場した。

すると直後の59分には圧巻のドリブルで右サイドを制圧し、FWロベルト・レヴァンドフスキの勝ち越しゴールをお膳立て。さらに60分にも高度なテクニックでディフェンダーを翻弄した。

MFフレンキー・デ・ヨングのパスを受けたヤマルは、DFセルヒオ・ゴメスと対峙。そこにMFアンデル・バレネチェアがカバーに入り、1対2の局面を迎えた。

サイドラインを背負った状態で小刻みにボールを触るヤマル。すると、左足のアウトサイドで少しボールをずらした後に、再び左足でボールを押し出すエラシコを披露。セルヒオ・ゴメスの股を綺麗に抜いて縦に突破した。カバーに入ったバレネチェアにボールを奪われたが、ヤマルの高度なボールタッチにスタジアムのファンからは歓声があがった。

解説を務めた佐藤勇人氏は「得点が生まれたのもありますが、ラミン・ヤマルが入っただけでこれだけ変わりますかというくらい。一気にギアが上がりましたし、みんながすごく楽しそうにプレーしている」とヤマルの効果を指摘する。

ファンたちも「ヤマルはバケモノ」「とんでもない選手だな」「何このプレー」「どうやって抜いたの？」「楽しそうにプレーしてるのがすごいよな」「このレベルで楽しめるってえぐいやろ」「間違いなく世界最高の選手になるな」「投入されただけで、空気が変わったもんな」「エラシコうますぎるって」といった称賛の声が多く見られた。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）