3年目の覚悟が見えたリーチだ。「大和証券Mリーグ2025-26」、9月29日の第1試合に出場したBEAST X・中田花奈（連盟）が、ライバルからテンパイ濃厚な仕掛けが入っている中、苦しい待ちをもろともしないリーチを敢行。「まじ！？」「強気やなぁ」とファンの驚きを招いた。

【映像】高評価を受けた中田花奈、強気のリーチ判断（実際のシーン）

元アイドルで、現在は雀荘カフェも経営しながらプロ雀士、タレントと多忙に活動する中田だが、Mリーグでの2年は苦戦続き。特に昨年は個人成績で36人中最下位に終わった。今年は内容ももちろんながら、これまで以上に結果を求められるシーズン。自身初戦では、工夫を凝らした鳴きも効果的で2着を確保し、ポイントを稼いだ。

今期2戦目は覚悟が見えた。東2局は面子が2つ、両面ターツが1つなどスピード感がある配牌をもらったが、さらに上回るスピードを見せたのがセガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）。4巡目に2索をポンすると、続け様に中と發もポンし、あっという間に対々和・中・發という満貫テンパイが入った。

他者から見ても、ソウズの混一色であれば満貫に見えるだけに、序盤ながら警戒度大。それでも中田は7巡目にペン7索でテンパイすると、少考の後にリーチを決断した。役はなく、ドラが1枚あるのみ。7索も河に1枚、手に1枚と2枚見えている苦しい待ち。実際には山に残り1枚と、さらに苦しかった。それでも勇気を持ってのリーチ宣言にファンからは「アグレッシブリーチ」「いいリーチだ」「かっけー」という感想が集まった。

一部からは無謀という意見もあったが、結果は中田に軍配。茅森から7索が放たれ、リーチ・一発・ドラの5200点（供託1000点）をゲット。試合自体は3着に終わったものの、この日もまた新たな中田の一面を見せることになった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

