お笑いタレント有吉弘行（51）が28日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。フジテレビが26年の新春特番で復活を発表した「クイズ＄ミリオネア」について言及した。

同番組は初代司会のみのもんたさんの鉄板フレーズ「ファイナルアンサー？」で一世を風靡（ふうび）した。レギュラー番組として2000年4月から2007年3月末まで続いた。今回、2代目の司会として二宮和也（42）が抜てきされることが発表された。

有吉は「ルールは変わらないんだろうね。みのさんの後にニノさん、どこから来たかは分かりませんけど。当然、視聴率も稼げるということで」と切り出した。

「我々は出たことありますけど、ダチョウ倶楽部さんと。3人で何回かミリオネア出てるけど、だいたい竜さん（上島竜兵）がメインゲスト。肥後（克広）さんがスタジオ応援。ジモン（寺門）さんがテレフォン」と当時の状況を説明。そして「（寺門が）3回目ぐらいで怒って。何でいつもテレフォンなんだ！ スタジオに呼ばないんだ！って」と暴露した。

「ミリオネア」には出演者への救済措置が3つある。解答者が事前に決めている、スタジオ外にスタンバイしている協力者4人に30秒相談できる「テレフォン」、4つの選択肢を2つに減らせる「フィフティ・フィフティ」、問題の答えをその場で観客全員に投票してもらい、棒グラフ（パーセント表示）による投票結果を見ることができる「オーディエンス」の中から選べる。

