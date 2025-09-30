本日スタート！FANTASTICSの冠番組でメンバー1人ずつを深掘り「実は知らないことばかりでした」

2016年に結成、2018年にメジャーデビューを果たすとたちまちLDHを代表する人気ダンス＆ボーカルグループに成長したFANTASTICS（世界、佐藤大樹、澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太）。

彼らによるテレビ朝日では初の冠番組『ファンタスティックPARK』が、ついに本日9月30日（火）からスタートする。

現在アリーナツアー真っ最中のFANTASTICSは、7月にはさいたまスーパーアリーナ・3デイズライブで約7万人のファンを熱狂させるなど、ますます勢いに乗っている。

そんな彼らが、2026年春に江東区有明に開業予定の複合型エンターテインメント施設「東京ドリームパーク（TDP）」での番組イベント開催を目指し、NGなしで“ファンタスティック”＝“素晴らしい瞬間”満載のさまざまな企画に挑戦していく。

◆アンケートや秘密の暴露で丸裸に！

記念すべき初回放送は、「アンケートでメンバーを丸裸！深掘りFANTASTICS」が3週連続で放送される。

事前に自分やほかのメンバーに関するアンケートを実施。その結果をもとに「メンバーからどう思われているのか？」などが明かされる。

身近なメンバーだからこそ知る裏の顔や、誰にも言っていない本人の秘密などが浮き彫りに。グループとは初共演となるゲストのタイムマシーン3号（山本浩司・関太）とともに、FANTASTICSのメンバーを1人ずつ深掘りしていく。

ファッション誌で「国宝級イケメンランキング」2期連続1位を獲得し、殿堂入りを果たした八木勇征だが、メンバーからの印象は“食いしん坊”。

自身では特技を「ご飯を食べている姿だけで人を幸せにできる」と豪語するが、今回は芸人界随一の食いしん坊キャラで知られるタイムマシーン3号・関と直接対決。甘いルックスと歌声からは想像できない八木の食べっぷりに注目だ。

さらには、堀夏喜がメンバーから“自覚のない自身のある性格”を指摘され不満爆発？ また、これまでメンバーに言えていなかった秘密も告白する。

そして、プライベートでも仲良しの中島颯太から大阪旅行で巻き起こったとんでもない事件が語られると、佐藤大樹は「嫌だわ、そんなの！」と爆笑。そんな堀だが、佐藤が大嫉妬した“甘え術”とは？

初回収録後に、佐藤は「仲が悪くなっちゃうかも（笑）。ドタバタの初回収録でした。メンバーとは付き合いも長いので、全員のことをわかっているつもりでしたが、実は知らないことばかりでした。視聴者の皆さんも、僕たちも知らないメンバーの側面がたくさん出たので、きっと楽しんでもらえると思います！」と語る。

一方で、中島は「それぞれのキャラクターの魅力が出て、エピソードトークもとてもおもしろかったので、あらためていいグループだなぁと思いました！」と振り返り、「人によって真逆の感想が出る収録でした（笑）」と世界がまとめ、各々がやり切った表情に。

さらに今回の放送では、『ファンタスティックPARK』の放送決定を事務所社長・HIROからのサプライズで発表される様子も特別公開。

メンバーの驚きと喜びの“素の表情”にも注目だ。