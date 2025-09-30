

9月23日、国連総会を機会にニューヨークで会談したトランプ米大統領とゼレンスキー・ウクライナ大統領（写真：dpa／時事通信フォト）

「戦争が始まった時点の国境線を回復できる」

2025年9月23日のゼレンスキー・ウクライナ大統領とのニューヨーク会談後、トランプ米大統領がSNSに投稿した全領土奪還可能発言は、世界を驚かせた。

トランプが一転してウクライナ寄りに転じたワケ

和平仲介の条件として、ウクライナ側に対し、占領された領土をロシアに割譲することを迫ったトランプがモスクワ寄りの自らの外交比重を、一転してウクライナ側に移したと受け止められた。一体この発言の背景に何があったのか。深掘りしてみると、トランプの豹変を引き出したのは、キーウ、モスクワ双方の大きな変化だった。

まずウクライナ側から見てみよう。ゼレンスキー政権は、トランプとの会談前、ある重大な決定をしていた。プーチン・ロシア大統領がトランプの和平仲介に応じず攻撃をやめないことに対し、新たな反攻作戦を開始するという決断をしていたのだ。

キーウのある高官はこう語っていた。「アメリカの外交努力にはもはや何の幻想もない。自分たちの運命は自分たちで切り拓く」。つまり、仮にワシントンから今後、本格的な軍事支援が得られなくても、反攻を開始するという覚悟だった。

具体的には、ロシアへの軍事的対峙姿勢を強めるヨーロッパの資金でアメリカ製兵器を確保する一方、ミサイルやドローンなど自国製兵器の開発を加速させて自力で新たな反攻を開始するという決断をしたのだ。

ウクライナにとって、この新反攻戦略の採用は何を意味するのか。それは、2024年秋にゼレンスキー政権が公表した、戦争の外交解決路線からの転換である。2023年夏に行った反攻作戦が失敗に終わったことを受け、ウクライナは東部ドンバス地方など全占領地の武力奪還を断念。ロシアによる占領を事実上、受け入れ、領土回復は将来のロシアとの外交交渉で目指すとの戦略転換を宣言していた。

この戦略は、ドンバス地方のみならず、クリミア半島も当面ロシア領として残り、ウクライナ系住民も占領地に残されるという苦渋の決断だった。

ロシア攻勢の失敗とウクライナ新戦略の奏功

しかし、2025年春以降、ロシア軍のドンバスでの攻勢は難航。ウクライナは、春夏のロシア軍の攻勢が失敗に終わったと宣言した。加えて、ウクライナが夏以降開始した新戦略が、着実にロシアの戦争遂行能力を削り始めた。ゼレンスキーとしては、再び反攻に転じ、プーチンをして、戦争継続の断念に追い込むという新たな軍事解決戦略に切り替えたのだ。

ポドリャク・ウクライナ大統領府長官顧問は最近のインタビューの中でこう指摘した。「戦争はプーチンの属性である。戦争を自らやめることはありえない」。つまり、プーチンとの間で外交解決は不可能との認識を示したのだ。

大失敗に終わった2023年夏の反攻作戦でウクライナは、F16戦闘機供与などアメリカからの支援到着を待たずに、戦車を中心とする地上兵力だけでロシア軍の頑強な防衛網の正面突破を図り、結局、挫折した。20世紀的な古典的作戦の挫折を味わったと言える。

今回ウクライナが目指している軍事作戦は、これとまったく異なる新戦略だ。これは戦場でロシア軍を正面から叩くことより、軍事用燃料の生産能力など継戦能力、つまり戦争インフラを奪うことに重点を置くというものだ。



ドローンがカギを握りつつあるウクライナ戦争の帰趨。写真はウクライナ製ドローン（写真：Bloomberg）

この戦略に基づき、2025年8月以降、ウクライナ軍によるロシア各地の石油精製施設、燃料倉庫、さらにパイプラインなどへのドローンによる攻撃が飛躍的に増えた。これまでも同様の攻撃はあったが、散発的だった。このためロシア側は被害の修復を容易に行えた。こうしたウクライナによるドローン攻撃はこの夏以降、散発的から「組織的」なものに変わった。国産の長距離ドローン「リューティ」は射程が1000キロ以上もあり、各地の精製施設を破壊し、燃料インフラに大きな打撃を与えている。

生命線の石油を攻撃され、追い詰められるロシア

ロイター通信などによると、8月には少なくともロシア製油所の10カ所が攻撃を受け、ロシアの製油能力全体の約17％、日量換算で110万バレル相当が失われた。この結果、ロシア国内でガソリン不足が深刻化しただけでなく、最大の外貨獲得源である石油輸出も減少する見通しといわれる。

さらにリューティは目標識別や誘導のために低コストのAIを搭載している。これには兵員の直接の戦闘関与を減らす狙いもある。その意味で、兵力集約型だった従来の戦争遂行から、21世紀的戦争へと移行し始めているとも言える。

こうした継戦能力奪取戦略は、実際にロシア側を着実に苛立たせている。これを端的に物語るエピソードが最近あった。クレムリンの意向を代弁するロシアの代表的プロパガンダ番組の司会者であるウラジーミル・ソロビヨフが、戦勝へのカギとして、ウクライナに石油精製施設への攻撃を提言してきたベン・ホッジス元米欧州陸軍司令官について、暗殺に値するとの趣旨を堂々と発言したのだ。

こうした新反攻戦略を懐に秘めてゼレンスキーは、前述のトランプとのニューヨーク会談に臨んだ。アメリカの支援に頼らず、反攻に踏み切る覚悟を決めたものの、もちろんワシントンの軍事支援を得られるに越したことはない。ゼレンスキーは上記したような反攻作戦の計画内容を詳細に説明し、長距離巡航ミサイル「トマホーク」の供与も求めたといわれる。

ロシア経済は西側の予想以上に悪化している

同時に侵攻から3年半が経過し、極端な戦時経済の歪みからガタガタになったロシア経済の現状も細かく説明した。外交筋によると、ニューヨーク会談の前にイギリスを公式訪問したトランプに対し、スターマー首相も英情報機関の情報として、ロシア経済が予期していた以上に悪化していると伝えたという。

実はゼレンスキーは、最近のヨーロッパ各国訪問で英仏独など首脳に新たな反攻作戦を説明し、内々に支持を得ていた。こうしたウクライナとヨーロッパとの連携作戦が奏功した形だ。

トランプは2025年2月末のホワイトハウス会談でゼレンスキーと言い争いになったが、その際、「ウクライナにはカードがない」と軍事的勝利の見込みがないことを指摘していた。しかし、今回、ウクライナとイギリス首脳による説明を受け、トランプは現在の「勝ち馬」はロシアでなく、ウクライナのようだと思い至ったようだ。もちろん、これまでも主張をくるくる変えてきたトランプだけに、今後、対ロシアの態度を変える可能性は否定できない。

一方でクレムリン内でも侵攻作戦の見通しについて、悲観的見方をする高官がついに現れた。最近プーチンに大統領府副長官の座を解任された元側近のドミトリー・コザクだ。

ウクライナ生まれのコザクは2022年2月の侵攻開始決定の際に、最高幹部の中で唯一反対した人物だ。外交筋によると、2025年に入っても侵攻停止を提案していた。その根拠として、占領地域におけるウクライナのパルチザン組織の戦闘能力拡大を挙げ、プーチンに警告していたという。

日本はウクライナ戦争とどう関わるべきか

最後にウクライナ情勢と日本とのかかわりについて、筆者の意見を述べたい。石破茂首相は先日の国連総会演説で、ロシアによるウクライナ侵攻にも触れ「国際秩序の根幹を揺るがしている」と強く批判した。在任中、キーウ訪問も含め、これといった行動を起こさなかった首相だが、この演説を筆者は評価したい。

しかし、現在の自民党総裁選では、ウクライナ情勢を含め外交安保問題がほとんど本格的に議論されていないのは残念だ。先に北京で中国・ロシア・北朝鮮3国首脳が一堂に会し、民主主義陣営への挑戦的姿勢を誇示したばかりだというのに、だ。むしろ、東アジアの問題に対しても、遠いヨーロッパのほうが危機感を持っている現状は如何なものだろうか。

最近、ヨーロッパ各国の領空にはロシアの軍事用ドローンが飛来して、緊張が高まっている。バルト3国の1つ、ラトビアは日本に対し、ウクライナにドローンの提供や資金援助を実施する有志国の枠組みである「ドローン連合」への参加を呼び掛けている。中谷元・防衛相は非殺傷用の偵察用ドローンの提供を念頭に参加を検討していると明らかにした。日本は早急に参加を決めるべきだ。

（吉田 成之 ： 新聞通信調査会理事、共同通信ロシア・東欧ファイル編集長）