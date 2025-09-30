香取慎吾、アイナ・ジ・エンド、氷川きよしらがジャズの名曲を披露！NHK『うたコン 日本人が愛したジャズ』放送決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

NHK『うたコン』10月7日放送回は、「日本人が愛したジャズ」と題し、秋の夜長にジャズの名曲を大特集する。

■幕開きは香取慎吾ら出演歌手が届ける「SING, SING, SING」

幕開きは「SING, SING, SING」を、香取慎吾をはじめ出演歌手が盛大に届ける。続いて氷川きよしはジャズを愛した美空ひばりも歌った「虹の彼方」を、『うたコン』初登場のウエンツ瑛士はフランク・シナトラが歌った名曲「New York, New York」をカバーする。

■アイナ・ジ・エンドは名作映画で知られる楽曲を披露

そして、今ブレイク中のアイナ・ジ・エンドは映画『サウンド・オブ・ミュージック』でも知られる「私のお気に入り～My Favorite Things」を、さらに2024年デビュー50周年を迎えた島田歌穂は、名曲「チュニジアの夜」を披露する。

■伝説のジャズシンガー齋藤悌子が番組初出演

また御年89歳、アメリカ統治下の沖縄で活躍した伝説のジャズシンガー齋藤悌子が番組初出演。当時の貴重なエピソードとともに米軍基地で歌った思い出のナンバー「Summertime（サマータイム）」を歌う。

■日向坂46は最新曲「お願いバッハ！」をパフォーマンス

プレイバック紅白のコーナーはゴールデンボンバーが出演。紅白初出場を飾った2012年の第63回を振り返る。今回ステージでは「女々しくて」をどんな演出で届けるのか!?

番組後半は香取慎吾がSNSで話題のシンガー乃紫とのコラボで歌う「一億人の恋人（feat. 乃紫）」を、アイナ・ジ・エンドは大ヒット中の話題曲「革命道中-On The Way」を、そして日向坂46は金村美玖・小坂菜緒がWセンターを務める最新曲「お願いバッハ！」を披露する。

■番組情報

NHK『うたコン 日本人が愛したジャズ』

10/07（火） 19:57～20:42

※NHK ONE（新NHKプラス）同時配信／見逃し番組配信（放送後1週間）あり

※NHKホールから生放送

司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー

出演：アイナ・ジ・エンド、ウエンツ瑛士、香取慎吾、ゴールデンボンバー、齋藤悌子、島田歌穂、氷川きよし、日向坂46

曲順

「SING, SING, SING」 香取慎吾 出演者有志

「虹の彼方」 氷川きよし

「New York, New York」 ウエンツ瑛士

「私のお気に入り～My Favorite Things」 アイナ・ジ・エンド

「チュニジアの夜」 島田歌穂

「Summertime（サマータイム）」 齋藤悌子

「女々しくて」 ゴールデンボンバー

「一億人の恋人（feat. 乃紫）」 香取慎吾

「革命道中-On The Way」 アイナ・ジ・エンド

「お願いバッハ！」 日向坂46

