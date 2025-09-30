

「エネルギー極少化」と「本質価値極大化」を掲げるスズキの技術戦略（10年先を見据えた技術戦略2025資料より）

【写真】軽量化では680kgの「アルト」をさらに100kg軽くするという

スズキが「10年先を見据えた技術戦略2025」を発表した。いったい、どのような内容なのか。

そこからわかったスズキの強み、そして未来を紐解いてみたい。



東洋経済オンライン「自動車最前線」は、自動車にまつわるホットなニュースをタイムリーに配信！ 記事一覧はこちら

スズキが9月上旬に発表した「10年先を見据えた技術戦略2025」は、昨年7月に実施した「技術戦略説明会」をアップデートさせたもの。今後のスズキの動きを理解するうえで、非常に重要な説明会だ。

なぜなら、11年前の2014年4月にもスズキは大規模な「四輪技術説明会」を実施しており、そこで後に「HEARTECT（ハーテクト）」と呼ばれるようになる新開発の軽量プラットフォームや、「S-エネチャージ」と呼ばれるマイルドハイブリッドを発表している。

HEARTECTプラットフォームは、現在のラインナップのほぼすべてに採用されているし、S-エネチャージも軽自動車中心に多くのモデルに搭載されている。

2024年7月の説明会で、スズキは「日本／インド／ヨーロッパ市場においてスズキ車の平均車両重量は、業界平均よりも200〜300kgも軽い」とした。



グローバルで販売される「スイフト」（写真：スズキ）

当然、安全性は、しっかりとレギュレーションをクリアしている。そのうえで、スズキ車は軽いというのだ。

クルマが軽ければ、燃費はよくなる。また、製造時のエネルギーも使用する素材も少なくなる。製造時のエネルギーや素材が少なければ、製品価格も抑えやすい。

つまり、軽量なHEARTECTプラットフォームは、現在のスズキの競争力の根本となる重要な技術なのである。

「地球に寄り添う技術」と「人に寄り添う方針」

昨年の「技術説明会」では、小さく、少なく、軽く、短く、美しいという「小・少・軽・短・美」を合言葉に、「エネルギーの極省化」という技術方針が示された。

それに加え、今年は新たに「本質価値極大化」という方針も追加されている。

これは、スズキが今年2月に発表した新中期経営計画で示された「チームスズキは生活に密着したインフラモビリティを目指す」という姿勢から生まれたものだ。

「エネルギーの極省化」という技術を使って、「どのようなクルマを世に送り出すのか」という姿勢を「本質価値極大化」で示したというわけだ。

スズキ曰く、「エネルギー極省化は地球に寄り添う」ものであり、「本質価値極大化は人に寄り添う」ものであるという。

では、「エネルギー極省化」とは、どのような技術なのであろうか。スズキは次の6つを柱にするという。

■軽くて安全な車体

■高効率な内燃機関

■高効率な電動技術

■SDVライト

■サーキュラーエコノミー

■将来技術CN（カーボン・ネガティブ）

「軽くて安全な車体」は、現在のHEARTECTプラットフォームと同様に非常に重要なものだ。

現行「アルト」で最も軽いモデルは690kgだが、さらに100kgの軽量化を目指す。旧軽自動車規格である1988年デビューの3代目アルトと同等になる、非常に高い目標だ。



1988年発売の3代目「アルト」（写真：スズキ）

スズキはこの軽量化技術を「Sライト」と呼ぶが、すでに80kg減の目途を付けたという。

そこで生まれた技術は、部品レベルですぐに広く量産車に採用していき、車体構造としては、2030年ごろから新型軽自動車を筆頭に、A／B／Cセグメントに投入していくとする。

2030年代も、スズキ車は競合よりも軽い車両重量を実現できると見ていいだろう。

電動化時代の新型エンジンを開発中

「高効率な内燃機関」は、新型エンジンの開発についてだ。世の中が脱・内燃機関を志向している中、スズキは2030年代に向けて、新型エンジンを開発しているという。

もちろん、やみくもに突き進んでいるのではなく、そこにはしっかりとした根拠がある。スズキは、インドだけでなく、今後はアフリカなどにも市場を拡大する計画を持つ。

そのとき世界規模で電動化を考えると、電動化率は2030年で57％、2035年でも67％に過ぎない。電動化といってもすべてがバッテリーEV（BEV)になるのではなく、その多くをハイブリッド車（HEV）が占めると考えているのだ。

そのため、高効率なエンジンとハイブリッド専用エンジンを開発していくのだ。また、エンジンはバイオガスやバイオエタノールなどのカーボンニュートラル燃料を使うことも想定しているという。



ニ輪車/四輪車ともにフレックスフューエル対応車を実装（10年先を見据えた技術戦略2025資料より）

そしてHEVは、軽自動車のような軽量なクルマには48Vマイルドハイブリッド（MHEV）の「スーパーエネチャージ」を使い、大きなクルマは独自のシリーズハイブリッドを利用するという。

そして、車格にあわせて、シリーズハイブリッドからプラグインハイブリッド（PHEV）までを、システムの共通化を行いながら実現化する。

リリースとしてはスーパーエネチャージが先で、2030年よりも前に市場導入され、PHEVが2030年ごろに登場するようだ。

また、新型エンジンは、2030年に直噴ターボが投入され、そのターボエンジンがHEV専用に進化していくという。そして2030年代に入った後に、NA（自然吸気）の次世代エンジンも投入する。



9月16日に発売された「e VITARA」（写真：スズキ）

BEVに関しては、9月16日に発表されたばかりの「e VITARA」が先鋒となり、その後に、軽自動車セグメント、Aセグメントと続くという。2030年代に入ると、第2世代が登場し、2035年には第3世代を投入する予定だ。

ちょうどよく“Right=正しい”を狙う「SDVライト」

最近の自動車業界は、ソフトウェア化という大波にさらされている。いわゆる「SDV（ソフトウェア・ディファインド・ビークル）」だ。

「ソフトウェアがクルマを定義する」と訳されるように、ソフトウェアがクルマの価値に大きな影響を与えるようになる。

そうしたSDVの波に対して、スズキは「ちょうどよい」を目指す。

不必要なものは省き、本当に必要なものだけを“ちょうどよく”提供するというのだ。スズキではこれを「SDVライト」と呼ぶ。ライトは「Right（正しい）」のライトであり、「Light（軽い）」わけではない。

具体的には、ソフトウェアの更新はOTA（無線）と販売店（有線）を併用。ハードウェアとなるECUは共有化を進める。ただし、共有化は標準機能のみで、オプション装備に関しては統合しない。

ソフトウェア自体は、業界標準OSや取引先製のソフトを活用し、スズキ内製ソフトは一部に留めるという。

製品としては、インテリジェントカメラを使ったADAS（先進運転支援システム）を統合して、コストを抑えつつ必要な安全性能を実現する。

デジタルコックピットはe VITARAから採用を始め、高機能ヘッドランプやAI活用の音声操作、スズキコネクトのサービス拡充などを進めていくという。



「e VITARA」の統合型インターフェースディスプレイ（写真：スズキ）

こうした内容からうかがえるのは、「コスト増大を抑えよう」という姿勢だ。SDVの分野でもスズキは「小・少・軽・短・美」というスタンスを貫く。

サーキュラーエコノミーとCN（カーボン・ネガティブ）

スズキは「サーキュラーエコノミー」の取り組みのひとつとして、樹脂部品のリサイクルを実施しているという。

再生プラスチックの利用促進をはじめ、解体を簡単にする設計や樹脂部品の減量、さらには回収スキームの構築を進めている。

そしてCN（カーボン・ネガティブ）の取り組みとして、エンジンから排出されるCO2を捕集・蓄積し、植物の成長に利用する研究も行っているという。

また製造現場では、デジタル技術を活用しての製造エネルギー極省化が行われており、湘南西工場の新塗装工場では、「熱気を上に、冷気は下に」という原理を利用したエネルギー効率向上により、消費エネルギー削減に成功しているそうだ。



牛糞を利用してバイオガスと有機肥料を作る（10年先を見据えた技術戦略2025資料より）

スズキの一大拠点であるインドでは、牛のフンをバイオガスと有機肥料に変える施策を実施。バイオガスの生産プラントを2025年より順次、稼働開始するという。

インドでは、すでに販売されるスズキ車の3台に1台がCNG車になっており、その燃料にバイオガスを利用するというスキームを確立すべき活動中だという。

ここまでスズキの「エネルギー極省化」の技術の内容をチェックしてきた。しかし、実際には、その技術を使って、「どのようなクルマを世に送り出すか」が重要となる。

そこの指針となるのが、新たに設定された「本質価値極大化」だ。

スズキは、高齢化や公共交通機関やドライバー不足という日本の社会問題から、新興国での交通渋滞や事故増加という社会課題に対しても、真摯に解決策を模索している。



スズキでは「生活に密着したインフラモビリティ」をうたう（10年先を見据えた技術戦略2025資料より）

「私たち自動車メーカーだからこそできる、自動車メーカーの技術者である私たちだからこそ、解決していかねばならないことだと考えています。今一度、原点に返って、クルマが持つ本質的な機能を見つめなおし、それを実現するクルマづくりを考えよう。クルマの本質的な価値を極大化してお客様に届けよう」

スズキ取締役副社長技術統括の加藤勝弘氏は、そう語る。具体的に「本質的な価値」の極大には、6つの視点で取り組むという。

■Easy to buy：ちょうどいい機能とちょうどいい価格を実現する

■Easy & Safety drive：操作がわかりやすく、安全なドライブを実現する

■Waku Waku drive：楽しさを実現する

■High value：価格以上の価値を実現する

■新モビリティ：自動搬送や公共交通の利便性を高める

■サステナブルユース：人生に寄り添う

安く、安全でわかりやすく、そして楽しい。新しい交通やサービスまでも用意するという、なんとも欲張りな目標ともいえるだろう。

楽しさや安全を諦めない姿勢

個人的な見解ではあるが、スズキは庶民のための自動車メーカーだといえる。今回の説明会では、「安さ」にこだわる姿勢や考えを見ることができた。

しかも、ただ安いのではなく、価格以上のバリューや運転する楽しさ、そして安全を決して諦めていないという点が強く強調されていた。

安さというベースに、楽しさや安全という価値を積み上げていくことができる。それがスズキの強みであり魅力だといえるだろう。そんなことが感じられる説明会であった。

（鈴木 ケンイチ ： モータージャーナリスト ）