9月29日から10月2日まで全4回で放送されるNHK連続テレビ小説『あんぱん』特別編。第2話の主役となる辛島（朝田）メイコ役の原菜乃華よりコメントが寄せられた。

参考：高橋文哉、『あんぱん』特別編第1話を語る 「健太郎を皆さんに愛していただいたお陰」

特別編第2話は「メイコの初舞台」と題したメイコ（原菜乃華）の物語。河合優実×原菜乃華×高橋文哉×大森元貴による座談会も実施される。

『怪傑アンパンマン』公演初日。上演時間が迫る中、舞台裏ではいくつか問題が発生していた。困惑するたくや（大森元貴）から状況を聞いたメイコは、ごねる出演者たちを説得していく。安堵するメイコだったが、熱を出したコーラスの代わりに自分が出演することになり……。

●原菜乃華（辛島（朝田）メイコ役）コメント『あんぱん』を愛してくださる皆様のおかげで、またメイコとして物語の中に戻ってくることができ、とても幸せです。特別編では、彼女のミュージカル出演の舞台裏や健太郎さんのプロポーズなど、私自身も気になっていたエピソードがたくさん描かれています。撮影中、思わず笑ってしまうようなコミカルなシーンも多く、本当に楽しい時間でした。皆様のあんぱんロスを少しでも埋められたらうれしいです。ぜひお見逃しなく！

（文＝リアルサウンド編集部）