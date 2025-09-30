ちょうどいい枕…⁉ 愛犬が「あご置き」にした意外なもの
【写真を見る】そんなとこに置く…？犬が見つけた“あご置きベストスポット”
SNSで話題になったのは、とあるご家庭で撮影されたワンシーン。
愛犬が枕にした"意外なもの"に、4.3万いいねを越える反響が寄せられています。
いったい、何を枕にしたのでしょうか！？
■大型犬アルちゃんが枕にしたのは…
「寝てる子にアゴ置かないの」というコメントとともにXに投稿された写真に写るのは、アラスカンマラミュートのアルちゃん。
投稿主のアラスカンマラミュートのアルさん（@ara_aru6）は、大型犬アルちゃんと2匹の猫（モルトちゃん・ホップちゃん）と一緒に暮らしています。
今回、アルちゃんが寝ているホップちゃんを枕にしている写真を投稿したところ、「ほっこりする」「まるで食べられてるみたい（笑）」というコメントが寄せられました。
枕にされたホップちゃんはというと、特にリアクションがなくそのまま寝ていたそうです。
大型犬と猫の仲の良さが伝わる、癒しの光景ですね。
ちなみに、もう1匹のモルトちゃんにあごを置く姿は見たことがないとのことでした。
■飼い主さんにインタビュー！
今回の投稿について、飼い主さんにお話を伺いました。
――こちらのポストへの反響についてはいかがでしたか？
「多くの方にうちの可愛い子たちを見てもらえて嬉しいです」
――印象的なコメントがあれば教えてください。
「『お、重いニャ...』と、猫側の気持ちを言ってくれたコメントです」
――アルちゃんと猫ちゃんたちの関係性を教えてください。
「アルの方が3年早く家にいる先輩になります！アルは一緒に遊びたくてグイグイ行くのですが、猫たちは兄弟で追いかけっこや取っ組み合いをするのでなかなか混ざれず、側から見てるとちょっと気の毒です」
アルちゃんが先輩だったんですね！
飼い主さんに3匹の性格を伺うと、
「アルは人間はもちろん他の犬も猫も皆んな大好きな明るい性格です。モルトは人間にベタベタせずに、1匹かホップと一緒に行動するザ猫といった感じです(実家にツンツン猫がいた夫からすれば全然甘いみたいですが)。ホップは犬みたいな猫で、私が移動すればついて来て、寝る時はモルトの近くか人間の側で寝たがります」
とのことでした。
なるほど！ホップちゃんは“誰かのそば”が心地いいんですね。
だからこそ、アルちゃんに枕にされても気にならないのかもしれません。
■最近のエピソード
アルちゃん、ホップちゃん、モルトちゃんの最近の様子を伺うと、
「服を着せられているアルをわざわざ観察しに来たホップはおもしろかったです」
とのこと。
普段とは違うアルちゃんの様子が気になったのでしょうか？
"観察"という、ほどよい距離感に和みますね。
そんな3匹のかわいい日常は、アラスカンマラミュートのアルさん（@ara_aru6）のアカウントで見ることができますので、ぜひチェックしてみてくださいね♪
文＝早川みどり