３０日の債券市場で、先物中心限月１２月限は続伸。前日に米長期金利が低下したことを手掛かりに、朝方には１３６円０４銭まで上伸する場面があった。



つなぎ予算の成立が遅れて米連邦政府の一部が閉鎖する可能性があり、２９日の米市場では投資家心理が弱気に傾くなか、相対的に安全な資産とされる米国債への買いが優勢となった。この流れが東京市場に波及したが、この日に財務省が実施する２年債入札の結果を見極めたいなどとして一段の上値追いには慎重ムード。日銀の野口旭審議委員が２９日の講演で「利上げの必要性が高まりつつある」との認識を示したことも重荷となったようだ。なお、日銀が朝方発表した９月１８～１９日開催分の金融政策決定会合における主な意見は、「そろそろ再度の利上げを考えてもいい時期かもしれない」などとする意見があったが、相場の反応は限定的だった。



午前１１時の先物１２月限の終値は、前日比９銭高の１３５円９９銭となった。一方、現物債市場で１０年債の取引はまだ成立していない。



出所：MINKABU PRESS