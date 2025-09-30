5.3万いいねで話題沸騰！辞められないブラック企業をすんなり退職する方法に驚きの声【作者に訊く】
「うえっ…もう22時だ。スーパーがまた閉まってる」。長時間残業を強いられる、いわゆるブラック企業に就職した八田。上司に相談しても引き止められるばかりで、退職の意向は無視される。仕事のもやもやを描いた、羽流木はない(@warugi871)さんの「お仕事をがんばる女性の話」が、X(旧Twitter)で話題だ。
■会社を退職するために、お化けを雇った
プレゼン資料を作成するために22時を過ぎても残業していたある日、オーバーワークで疲労が蓄積していた八田のもとへ上司が現れた。退職の意向を相談していたこともあり「この前の話考えてくれましたか？」と聞くと「できたら考え直してくれないか」「もう少しだけ俺と頑張ってみてくれないか」という返事が返ってきた。
作者の羽流木はないさんは本作「お仕事をがんばる女性の話」を制作するにあたり「仕事を辞めたかったとき、言い出すのが気まずくて思いつきました」と誕生秘話を教えてくれた。
八田が考えた「会社を退職するために、お化けを雇った」という退職方法が斬新だと話題になっていることについて「地縛霊はその場から動けないと聞いてるので、ある程度自由がある結構強い怨霊のイメージがあった」と作者の羽流木はないさんはいう。そんなお化けとの契約した八田に対して「退職したいのにうまく辞められないという社会人あるあるだ」と読者からは「斬新でいい！」と共感が集まっている。
最後に作者の羽流木はないさんは「自分の幸せのためにどこまでほかのものを犠牲にできるか？という問いは一見邪悪ですが、食事などを含めると我々にとって本当に身近でありふれた問いだと思うので、自分だったら『誰を』あるいは『何を』選ぶか、ぜひ自由に想像してもらえれば幸いです」とメッセージを残してくれた。
取材協力：羽流木はない(@warugi871)
