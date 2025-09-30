超軽量で冷たさ長持ち。ワンタッチですぐ飲める【サーモス】の水筒で快適なブレイクタイムを。Amazonで発売中‼
保温も保冷もできる。超軽量で毎日を支える【サーモス】の魔法びんケータイマグがAmazonに登場!
サーモスの水筒は、片手で開閉できるワンタッチ式のケータイマグ。丸みのあるフォルムが手に馴染み、持ち運びやすい超軽量設計となっている。
ステンレス製の魔法びん構造により、高い保温・保冷力を発揮。最適な温度を長時間キープし、外出先でも快適なブレイクタイムを楽しめる。飲み口は取り外して洗えるため、衛生的でお手入れも簡単。
スポーツ飲料にも対応しており、アウトドアや部活、通勤・通学にも便利。ただし、温めたスポーツ飲料は使用不可。丸洗い可能な本体は、日常使いにもストレスがない。
ロックリング付きのせんユニットで、持ち運び時の安心感も備える。軽さと機能性を両立した一本が、日々の動作をスマートに整える。
