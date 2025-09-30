ヒロイン級の毛穴レス美肌に！　ヒロインメイクよりルースパウダーが新登場

伊勢半は10月8日、ヒロインメイクより、毛穴や凹凸を瞬時に補正し、長時間さらふわ肌をキープするルースパウダー「ヒロインメイク フワットキープ パウダー 全1色」を発売します。

同商品は、皮脂に強いオイルプルーフ処方で、長時間さらふわ肌をキープ！ 厚塗り感のない毛穴レス（※1）肌を叶え、ふわっと軽い仕上がりが続きます。

パフと鏡が付いた持ち運びに便利なコンパクト。乾燥による皮脂崩れが気になる秋・冬のお直しに活躍します。

※1 メイクアップ効果による

■商品特長

●毛穴・凹凸を瞬時に補正！

ふわっとマイクロパウダーが毛穴をフラットに補正。さらに毛穴を自然にぼかす、さらさらブラーパウダー配合で厚塗り感のない毛穴レス（※1）肌に。

●皮脂に強いオイルプルーフ処方

テカリのもと（※2）を選択的に固める「テカリソリッド成分」配合で皮脂崩れを防いで、長時間さらふわ肌をキープ。

※2 テカリの原因になりやすい皮脂成分

●ふわっと軽い仕上がり

エアリーヴェール処方で、ふわっと軽く、肌に負担を感じさせない使い心地です。

●やわらかな肌あたりのパフとミラー付きコンパクト

粉含みが良く、やわらかな肌あたりのパフと、鏡が付いたコンパクトで、持ち運びしやすく、外出先でのお直しにも活躍します。

●7種の美容液成分配合

ナイアシンアミド・グリチルリチン酸ジカリウム・セラミド・ヒアルロン酸・スクワラン・シルク・野バラオイル（※3）（すべてうるおい成分）配合。

※3 カニナバラ果実油

●皮フ刺激テスト済み

すべての人に皮フ刺激が起こらないというわけではありません。

■商品概要

「ヒロインメイク フワットキープ パウダー」

全1色 5g 1,980円

＊表示価格はメーカー希望小売価格です。

2025年10月8日 全国発売

（エボル）