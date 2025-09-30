LITSのオールインワンジェル2アイテムがワンタッチで使えるチューブタイプになって登場

ネイチャーラボは10月1日、スキンケアブランドのLITS（リッツ）から、チューブタイプで展開する多機能ジェル2アイテムをスギ薬局グループ限定で発売します。

■ワンタッチで使いやすく内容量は従来品より10gアップ！

発売するのは、高保湿の「リッツ モイスト パーフェクトリッチジェル」と、透明感ケアの「リッツ モイスト パーフェクトリッチジェルC」の2品。

植物幹細胞由来成分を共通成分に、「リッツ モイスト パーフェクトリッチジェル」では3種のセラミドと2種のコラーゲンを、「リッツ モイスト パーフェクトリッチジェルC」では3種の浸透型ビタミンC誘導体を配合しています。

1品で化粧水、美容液、乳液、クリーム、パック、下地の6役をこなす多機能設計にくわえ、ワンタッチでフタが開閉できる使いやすいパッケージを採用しました。

さらに、既存のジャータイプより内容量が10g増量となっています。

■商品概要

商品名：リッツ モイスト パーフェクトリッチジェル（チューブタイプ）

内容量：100g

価格：2,035円

商品名：リッツ モイスト パーフェクトリッチジェルC（チューブタイプ）

内容量：100g

価格：2,178円

発売日：10月1日

（フォルサ）