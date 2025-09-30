Qurapから「パワーパフ ガールズ」とのコラボによるヘアケアアイテムを発売

Iｰneが展開するラッピングケアビューティーブランドのQurap（キュラップ）は10月1日より、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、アニメ「パワーパフ ガールズ」とのコラボレーションによる商品を順次発売します。

■3人のヒロインをイメージした成分を配合のシャンプー、トリートメント、ヘアマスクを展開

同コラボでは、アニメの世界観にリンクしたヘアケア成分・香り・デザインに仕上げたシャンプー、トリートメント、ヘアマスクを展開。

作中の3人のヒロインをイメージした成分として、ドライヤーの熱から保護して潤いを保つ「モイスチャーシュガー」、乾燥した髪にうるおいを与える「りんごセラミド」、髪にツヤを与える「ざくろ種子オイル」を採用しました。

シャンプー・トリートメントでは、髪の保護膜の働きを補う浸透型ケラチン×ビタミンC誘導体による「ツヤ膜ラッピング処方」を採用。傷んだ髪のキューティクルの隙間を埋めるよう補修し、“ぷるんとうるおうツヤ髪”へと導きます。

さらに、カラーやパーマ後のダメージで傷んだ髪を補修・保湿するサポート成分も配合し、ダメージ補修しながらサロン後のカラーを維持します。

ヘアマスクは、深刻なダメージ髪を芯まで補修するボンドリペアカプセルの配合による「集中ツヤ膜ラッピング処方」を採用。

濃密なとろみのあるテクスチャーで髪1本1本に密着させ、最短30秒で毛先までまとまる髪へ導きます。

香りは、バイオレットやローズなどの花々にほんのりスパイシーなフルーツを調和させた「フルーティーシュガー＆ピンクペッパーの香り」となっています。

■商品概要

商品名：キュラップ ラッピングモイストヘアケアセット［パワーパフガールズ］

価格：3,080円

商品名：キュラップ ラッピングセラムヘアマスク ［パワーパフガールズ］

価格：1,760円

＜発売日＞

2025年10月1日（先行発売）：公式オンラインストア、ECサイト（楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピング・ZOZOTOWN・Qoo10）、PLAZA（一部店舗を除く）

2025年11月1日より順次：全国のバラエティショップ ・ドラッグストア（一部店舗を除く）

