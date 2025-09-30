BE:FIRST、アニメ『ワンダンス』OP主題歌「Stare In Wonder」配信リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTが、10月6日に新曲「Stare In Wonder」を配信リリースすることを発表した。

■BE:FIRSTのストーリーとも重なる新曲「Stare In Wonder」

新曲「Stare In Wonder」は、10月8日より放送開始となるTVアニメ『ワンダンス』のオープニング主題歌として書き下ろされた楽曲。

原作の愛読者であるSKY-HIが、作者・珈琲との対話を重ね、主人公・小谷花木がダンスを通じて成長していく物語世界を音楽で表現している。

BE:FIRSTの数々の名曲を手がけてきたINIMIのSunnyとLOAR、MONJOEを迎えて制作された本楽曲は、雑音の多い世界の中で、音にのみ向き合って弱い自分を打破していく瞬間を一曲に落とし込んでおり、原作のストーリーに忠実でありながらもBE:FIRST自身がゼロから歩みを進めてきたストーリーとも重ね合わせながら楽しむことができる、ダンサブルでエモーショナルな楽曲。

なお、本作のコレオグラファーはTVアニメ『ワンダンス』にてダンスキャストを務めるKAITA、ReiNa、そしてBE:FIRST SOTAの3名が担当している。

「Stare In Wonder」は10月29日にリリースされる自身初のベストアルバム『BE:ST』に新曲として収録される。MV盤には「Stare In Wonder」のSpecial Dance Performance映像が、BMSG MUSIC SHOP盤にはSpecial Dance Performance映像に加え、撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenens映像も収録される。

■TVアニメ『ワンダンス』第2弾PV

■リリース情報

2025.10.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Stare In Wonder」

2025.10.29 ON SALE

ALBUM『BE:ST』

■関連リンク

TVアニメ『ワンダンス』番組サイト

https://wandance.asmik-ace.co.jp

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/

■【画像】BE:FIRST「Stare In Wonder」ジャケット写真