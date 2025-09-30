上白石萌音のマネージャー公式Xが更新。『サントリー生ビール』のCM撮影時のオフショットを公開した。

【写真】名前と似顔絵の入った缶を持った上白石萌音の連続ショット

■上白石萌音が『サントリー生ビール』新CMに出演中

『サントリー生ビール』の新CM「MYサン生缶」篇に、山粼賢人、坂口憲二、西島秀俊と一緒に出演している上白石。“MYサン生缶”は、缶に名前と似顔絵が入れられるというもの。本投稿では、上白石が名前“MONE”と似顔絵が入った缶を持っているオフショットを披露した。

写真は、缶を持った右手を前に突き出しているクールな表情のショット（1枚目）からスタート。首を少し傾げ、得意げな表情（2枚目）、缶に描かれた似顔絵を指差ししている姿（3枚目）、指差ししながら缶を覗き込むような様子（4枚目）も。投稿には、「#缶と顔両方にピントを合わせようと頑張った結果ただの連写に」とユーモアのあるハッシュタグが添えられており、結果的に連写風に仕上がっている。

SNSには「萌音さんの似顔絵缶、是非欲しいです」「サン生缶萌音ちゃん！かわいい」「連写ありがとうございます」といった声を見ることができる。

■似顔絵入り缶を受け取り喜ぶ上白石＆山粼賢人＆坂口憲二＆西島秀俊

『サントリー生ビール』の公式Xには、CMに出演した上白石、山粼、坂口、西島が似顔絵入りの缶を受け取って喜ぶオフショット動画が公開されている。