国際卓球連盟（ITTF）は30日、2025年第40週の世界ランキングを発表した。



■トップ30には4選手

男子シングルスでは張本智和（トヨタ自動車）が4位、戸上隼輔（井村屋グループ）が20位、松島輝空（木下グループ）が24位と日本勢トップ3位を維持。28位に篠塚大登（愛知工業大）が入り4選手がトップ30をキープしている。

さらに宇田幸矢（協和キリン）が33位、田中佑汰（金沢ポート）は39位、及川瑞基（岡山リベッツ）は54位にランクイン。69位には村松雄斗（霧島整形外科病院）、73位には吉山僚一（日本大）、77位には吉村真晴（SCOグループ）、78位には茺田一輝（早稲田大）が入って、86位には吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）、坂井雄飛（愛知工業大）が93位と、100位以内に13選手が名を連ねている。

また、現在開催中の「チャイナスマッシュ2025」では張本が20歳の陳俊菘（113位）にまさかの2ー3で敗れて初戦敗退。戸上、松島、宇田、茺田は2回戦進出を決めている。なお、今回のランキングには同大会のポイントは加算されていない。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2025年9月30日更新）

■トップ100以内の男子日本選手ランキング

4位 （-）：張本智和

20位（-）：戸上隼輔

24位（-）：松島輝空

28位（-）：篠塚大登

35位（-）：宇田幸矢

39位（-）：田中佑汰

53位（-）：及川瑞基

69位（-）：村松雄斗

70位（-）：茺田一輝

74位（-）：吉山僚一

79位（-）：吉村真晴

86位（-）：吉村和弘

93位（-）：坂井雄飛



