張本智和が4位、戸上隼輔が20位、松島輝空が24位をキープ トップ100は変動なし｜卓球男子世界ランキング（2025年第40週）
国際卓球連盟（ITTF）は30日、2025年第40週の世界ランキングを発表した。
■トップ30には4選手
男子シングルスでは張本智和（トヨタ自動車）が4位、戸上隼輔（井村屋グループ）が20位、松島輝空（木下グループ）が24位と日本勢トップ3位を維持。28位に篠塚大登（愛知工業大）が入り4選手がトップ30をキープしている。
さらに宇田幸矢（協和キリン）が33位、田中佑汰（金沢ポート）は39位、及川瑞基（岡山リベッツ）は54位にランクイン。69位には村松雄斗（霧島整形外科病院）、73位には吉山僚一（日本大）、77位には吉村真晴（SCOグループ）、78位には茺田一輝（早稲田大）が入って、86位には吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）、坂井雄飛（愛知工業大）が93位と、100位以内に13選手が名を連ねている。
また、現在開催中の「チャイナスマッシュ2025」では張本が20歳の陳俊菘（113位）にまさかの2ー3で敗れて初戦敗退。戸上、松島、宇田、茺田は2回戦進出を決めている。なお、今回のランキングには同大会のポイントは加算されていない。
■日本男子選手の世界ランキング推移（2025年9月30日更新）
■トップ100以内の男子日本選手ランキング
4位 （-）：張本智和
20位（-）：戸上隼輔
24位（-）：松島輝空
28位（-）：篠塚大登
35位（-）：宇田幸矢
39位（-）：田中佑汰
53位（-）：及川瑞基
69位（-）：村松雄斗
70位（-）：茺田一輝
74位（-）：吉山僚一
79位（-）：吉村真晴
86位（-）：吉村和弘
93位（-）：坂井雄飛