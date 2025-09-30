¡Ö¤Ï¤ë¤«¤Ë¹ª¤ß¤À¡×Ì¾Ìç¤Î¿·µìÆüËÜ¿Í¥¨¡¼¥¹¤ò¸µ¥×¥ì¥ß¥¢ÆÀÅÀ²¦¤¬Èæ³Ó¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼IQ¤¬¤è¤êÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡©
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ç¶ìÀïÃæ¤Î¸Å¶¶µü¸è¤À¤¬¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯»þÂå¤Î¼ÂÀÓ¤Ï³Î¤«¤À¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥Ø¥ó¥ê¥¯¡¦¥é¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¼¡¤°¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÀäÂÐ¥¨¡¼¥¹¤¬µî¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Á°ÅÄÂçÁ³¤ÏCF¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°¤ÎÆÀÅÀ²¦¤ÈÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤Ëµ±¤¡¢¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£µ¨¤ÎÁ°ÅÄ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤È¥«¥Ã¥×Àï¤Ç£±¥´¡¼¥ë¤º¤Ä¤ò¤¢¤²¤¿¤Î¤ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Æ¤Ë°ÜÀÒ¤ò»Ö´ê¤·¤Ê¤¬¤éÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÄã²¼¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ø67 HAIL HAIL¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢OB¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥µ¥Ã¥È¥ó¤Ï¡¢¡ØWarm-Up¡Ù¤Ç¡ÖCF¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ç¥¦¥´¤È¥Þ¥¨¥À¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¥¥ç¥¦¥´¤Î¤Û¤¦¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë¹ª¤ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼IQ¤¬¤è¤êÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤Ã¤¿¤é¸·¤·¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢CF¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ä¤½¤Î¼þ°Ï¡¢ÇØ¸å¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¥Þ¥¨¥À¤Î»È¤¤Êý¤À¡£¥¥ë¥Þ¡¼¥Î¥Ã¥¯Àï¤Ç¤ÏÎÉ¤¤Æ°¤¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¹ñÆâ¤Ç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡£Áê¼ê¤ò²¡¤·¹þ¤à¡£CF¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤ÆÏ¢·È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¼þ°Ï¤¬ÄÉ¤¤±Û¤¹¤ó¤À¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿Á°ÅÄ¤À¤¬¡¢¥µ¥Ã¥È¥ó¤ÏCF¤È¤·¤ÆÅ¬Ç¤¤È¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï²Æ»Ô¾ì¤ÎÅÚÃÅ¾ì¤Ç¥±¥ì¥Á¡¦¥¤¥Ø¥¢¥Ê¥Á¥ç¤ò³ÍÆÀ¡£½ù¡¹¤ËCF¤È¤·¤ÆÁ°ÅÄ¤è¤ê¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÆÀÅÀ²¦¤Ï¡Ö¥Ä¥ë¥Ù¥Ê¡¦¥º¥Ù¥º¥À¤È¤Î¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤Î¡ËÁ°È¾¤Ç¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏËÜÅö¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¥¤¥Ø¥¢¥Ê¥Á¥ç¤Ï¤Þ¤À¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤Ç¤â¡¢Ãû¤·¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡££³¡¢£´²ó¡¢Áê¼ê¤òÍÞ¤¨¤ÆÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ì¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¤Ã¤¿¤Í¡×
¥Ä¥ë¥Ù¥Ê¡¦¥º¥Ù¥º¥ÀÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°Á°Àá¤Ç¡¢Á°ÅÄ¤Ï±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¡£74Ê¬¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£º£¸å¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
