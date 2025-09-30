「レディースの未来」16歳ドリブラーが待望のWE初ゴール。初々しいインタビューにも脚光「この先が楽しみ」
WEリーグの公式Xが、「千葉Lのロナウジーニョ 角谷瑠菜がクラブ最年少ゴール」と題して、得点シーンと初々しいインタビュー動画を公開した。
WEリーグ第８節の千葉L対EL埼玉。スコアレスで迎えた15分、敵陣の左サイド深くで山口千尋が巧みに敵をかわし、クロスを供給。ゴール前に走り込んだ角谷が、相手に寄せられながらも右足で押し込んだ。
試合後に角谷は「ちーさん（山口）がセンタリングを上げてくれるって信じていたので、自分は走り込むだけでした」と振り返る。しばらくしてから、こみ上げるものがあった。
「正直、決めた瞬間はそんなに覚えていないんですけど、サポーターのみなさんの歓声とかが聞こえてきて、やっとゴールを決めたんだなっていう実感が湧いてきました」
昨季には驚異の“４人抜き”ドリブルでも注目を集めた逸材が、待望のWE初ゴールをマークした。ネット上では「流石」「絵に描いたような、アニメのようなゴール」「ゴールシーン以外もキレキレ」「レディースの未来」「かわいい」「この先が楽しみ」といった声があがった。
なお、試合は千葉Lが２−１で勝利。先制に成功し、28分にEL埼玉の郄橋美夕紀の得点で同点に追いつかれたが、33分に小川由姫が勝ち越し弾。最後までリードを守り抜き、今季２勝目を挙げた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】千葉L角谷瑠菜の初ゴール＆インタビュー。驚きの“４人抜き”ドリブルも
WEリーグ第８節の千葉L対EL埼玉。スコアレスで迎えた15分、敵陣の左サイド深くで山口千尋が巧みに敵をかわし、クロスを供給。ゴール前に走り込んだ角谷が、相手に寄せられながらも右足で押し込んだ。
試合後に角谷は「ちーさん（山口）がセンタリングを上げてくれるって信じていたので、自分は走り込むだけでした」と振り返る。しばらくしてから、こみ上げるものがあった。
昨季には驚異の“４人抜き”ドリブルでも注目を集めた逸材が、待望のWE初ゴールをマークした。ネット上では「流石」「絵に描いたような、アニメのようなゴール」「ゴールシーン以外もキレキレ」「レディースの未来」「かわいい」「この先が楽しみ」といった声があがった。
なお、試合は千葉Lが２−１で勝利。先制に成功し、28分にEL埼玉の郄橋美夕紀の得点で同点に追いつかれたが、33分に小川由姫が勝ち越し弾。最後までリードを守り抜き、今季２勝目を挙げた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】千葉L角谷瑠菜の初ゴール＆インタビュー。驚きの“４人抜き”ドリブルも