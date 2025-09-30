日経225先物：30日正午＝50円高、4万5050円
30日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比50円高の4万5050円と小幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値4万5023.48円に対しては26.52円高。出来高は1万9995枚となっている。
TOPIX先物期近は3135ポイントと前日比1ポイント安、現物終値比0.60ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45050 +50 19995
日経225mini 45055 +55 321192
TOPIX先物 3135 -1 34030
JPX日経400先物 28160 +10 2136
グロース指数先物 737 -10 1778
東証REIT指数先物 1902 +1.5 33
株探ニュース
