　30日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比50円高の4万5050円と小幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値4万5023.48円に対しては26.52円高。出来高は1万9995枚となっている。

　TOPIX先物期近は3135ポイントと前日比1ポイント安、現物終値比0.60ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 45050　　　　　 +50　　　 19995
日経225mini 　　　　　　 45055　　　　　 +55　　　321192
TOPIX先物 　　　　　　　　3135　　　　　　-1　　　 34030
JPX日経400先物　　　　　 28160　　　　　 +10　　　　2136
グロース指数先物　　　　　 737　　　　　 -10　　　　1778
東証REIT指数先物　　　　　1902　　　　　+1.5　　　　　33

株探ニュース