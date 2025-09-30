『スティンガース』壮大なドンデン返し…真の黒幕とは【最終話あらすじ】
俳優の森川葵が主演を務める7月22日スタートのフジテレビ系火9ドラマ『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』（毎週火曜 後9：00）がきょう30日に最終回を迎える。放送を前に場面カットとあらすじが解禁された。
【写真】クランクアップを迎え笑顔を見せるスティンガースメンバー
日本ではまだ制度としての確立も曖昧な“おとり捜査”に真正面から挑む、警視庁内の異端チーム・通称“スティンガース”の活躍を描く、完全オリジナルの“爽快コンゲーム（だまし合い）エンターテイメント。
バンジャタン共和国の後継者候補ラマバティが撃たれた。ビルの屋上からヘリで米軍基地へと移動し、そこから亡命するというプランは情報漏洩（えい）の可能性を最小化するために、二階堂（森川葵）が単独で立案・決行したものだった。しかし、かえって二階堂は工作員とのつながりを疑われてしまう。さらに、二階堂はかつて外務省出向時、バンジャタン共和国との国交交渉を手がけていたことが明らかになり、取り調べを受けることに。
取り調べで、闇賭博、投資詐欺、人身売買取引…これまでの囮（おとり）捜査が独断だったことを非難されるが、彼女は正規のプロセスを経てきたと反論する。ラマバティ銃撃の件では、二階堂が単独で行った移送計画がなぜ外部に漏洩（えい）したのか、と問い詰められる。毅然（きぜん）とした態度で弁護士を呼び、退室する二階堂。二階堂が取り調べを受けていると聞き、スティンガースに衝撃が走る。西条（玉山鉄二）は「真実は必ず明らかになるさ」と乾（藤井流星）、水上（本郷奏多）、森園（志田彩良）、小山内（井内悠陽）、関口（杉本哲太）を落ち着かせる。とそこに、二階堂が取り調べに現れないと連絡が入る。
一方、西条は警視庁の部長たちの誰かが工作員だと疑いをかけていた。二階堂の疑惑を晴らすには、本物の工作員を捕まえるしかない。スティンガースは、このミッションを完遂することができるのか？二階堂の行方は？そして、警視庁内に潜む黒幕はいったい誰なのか…？
