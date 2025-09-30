アメリカのトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相と会談し、パレスチナ自治区ガザでの戦闘終結に向け、アメリカ政府が提示した20項目の包括的な計画案で合意したことを発表しました。

アメリカ トランプ大統領

「我々は数百年も続いてきた死と破壊を終わらせることができる。地域全体の安全・平和・繁栄のための新たな節目を迎えることができる」

トランプ大統領とネタニヤフ首相は29日の会見で、アメリカ側が提示したガザ地区での戦闘終結と戦後統治に関する20項目の計画で両国が合意したことを発表しました。

イスラエルとイスラム組織ハマスが計画に合意した場合、戦闘はただちに終結するとしています。

また、ハマスに対しては、72時間以内にすべての人質の解放を求めており、それが確認されれば、ハマス構成員に恩赦を認めます。

アメリカ トランプ大統領

「計画では、新たな国際監視機関として、平和委員会の設立を求めている」

戦闘終結後については、ガザの統治を監督するための国際監視機関を設置し、トランプ大統領がそのトップを務める計画です。ハマスの交渉担当者は「誠意を持って」検討し、対応すると伝えたとしています。

トランプ大統領は、ハマス側がこの計画を拒否したり、遅らせたりした場合には、イスラエルによる戦闘継続を支持すると強調しています。

また、会談の途中には、カタールのムハンマド首相との電話会談も行われました。

アメリカ政府の発表によると、ネタニヤフ首相は今月9日、ハマスの幹部を標的にした攻撃でカタール側に死者が出たことについて「遺憾の意」を示した上で、今後、同様の攻撃を行わないことを約束したということです。