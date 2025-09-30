女優の今田美桜（28）がヒロイン、俳優の北村匠海（27）が夫役を務めたNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は9月30日、スピンオフドラマ第2話が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛けた朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を紡いだ。

今月26日に本編最終回（第130話）を迎え、完結。29日からはスピンオフドラマ（15分）＋キャスト座談会（10分）の「あんぱん特別編」（後11・00〜11・25）が4夜連続オンエア。スピンオフの脚本は4作とも山岡真介氏。三谷昌登氏とともに本編の脚本協力を担当。中園氏はスピンオフの脚本監修に回った。

第2話は「メイコの初舞台」。ミュージカル「怪傑アンパンマン」初日。開演が迫る中、いくつかの問題が舞台裏で発生していた。スタッフとして手伝う辛島メイコ（原菜乃華）は、いせたくや（大森元貴）から状況を聞き、アンパンマン役の浜辺ヒラメ（浜野謙太）らゴネるキャストを説得しようと奮闘。さらには、熱を出したコーラスの代わりに自ら…。

キャスト座談会は朝ドラ初挑戦となった4人、河合優実×原菜乃華×高橋文哉×大森元貴。

▼原菜乃華 「あんぱん」を愛してくださる皆さまのおかげで、またメイコとして物語の中に戻ってくることができ、とても幸せです。特別編では、彼女のミュージカル出演の舞台裏や健太郎さんのプロポーズなど、私自身も気になっていたエピソードがたくさん描かれています。撮影中、思わず笑ってしまうようなコミカルなシーンも多く、本当に楽しい時間でした。皆さまの“あんぱんロス”を少しでも埋められたら、うれしいです。是非、お見逃しなく！