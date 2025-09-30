ウッドワード一塁コーチ「ポストシーズンでは良い形で走ってくれる」

ドジャース・大谷翔平投手にポストシーズンでは盗塁の判断を委ねる「グリーンライト」が与えられることが分かった。クリス・ウッドワード一塁コーチが29日（日本時間30日）に明らかにしたもので、「ポストシーズンでは1点の重みが違う。良い形で走ってくれると思う」と期待を込めた。

2年ぶりに投手復帰した今季は「無理に走る必要はない」（ウッドワードコーチ）と盗塁企画数が減少。それでも最終的に3年連続の20盗塁をマークした。ウッドワードコーチは、走者・大谷をどう見ていたのか。

「今年はシーズンを通して体への負担をどう管理するか、体の状態に気を配りました。ショウヘイはとても賢く対応してくれた。それでも20盗塁を記録したというのは本気を出せば、また50盗塁、60盗塁できる力があることの証明です。投げていなければ簡単に50盗塁しますよ。準備の仕方、スピード、リードの取り方、全てが優れているのですから。本当に良い仕事をしたと思います」

昨年10月のワールドシリーズで二盗を試みた際に左肩を亜脱臼。シーズンオフに左肩を手術するほどの負傷だった。だが、短期決戦では得点や勝利へつながる盗塁なら価値は大きい。このポストシーズンでは大谷へ「グリーンライト」を与えるという。

「走る機会はシーズン中よりも増えると思います。少し話し合ったこともありますが、彼は勝つためにプレーしています。例えば序盤に盗塁して得点に繋げられる場面があれば、それは非常に重要です。ポストシーズンでは1点の重みが違いますから。状況が整えば積極的に走ると思います」

レッズとのワイルドカードシリーズが10月2日（同3日）の第3戦までもつれれば、大谷は先発マウンドに上がる。足でチーム貢献する意識は、登板時もDH出場時と変わらないという。

「投げている日でも『走れるから心配するな』とショウヘイ自身が言っていました。結局、今年は投げている日は走らなかったが、それは『状況が合わなかっただけ』だと。（ポストシーズンでは）試合の流れや投手のクイック、ゲームの流れ。一緒に話し合いながら判断していきたい」

昨季のポストシーズンでは打者一本だったが、今季は「先発投手＆指名打者」。シリーズを決める大事な局面では、2023年WBC決勝・米国戦のように守護神として抜擢されることも予想される。だが、投打だけにはとどまらないようだ。

「実はシーズン最終戦でも『走りたい』と言ってきたんですが、『ポストシーズンへ万全にいこう』と止めたんです。だからポストシーズンでは良い形で走ってくれると思いますよ」

投打の二刀流だけでなく、走者・大谷の躍動も期待できそうだ。（小谷真弥 / Masaya Kotani）