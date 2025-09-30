乃木坂46筒井あやめ、本番前の楽屋舞台に“揺れ動く気持ち”表現「マトメージュ」新ムービー出演
【モデルプレス＝2025/09/30】乃木坂46の筒井あやめが、まとめ髪スタイリングブランド「マトメージュ」の新プロモーションムービーに出演。ムービーはブランドサイトおよびSNSにて、9月30日より期間限定で配信されている。
【写真】乃木坂46筒井あやめ、オフショル姿で美肩披露
今回のムービーは、ヘアスタイリングをすることで「自分に自信が持てるようになる」「気持ちが前向きになる」様子を、自分への愛情や自信を表す“LOVE ME METER”という指標で表現。初めて乃木坂46の筒井が起用され、アイドルの本番前の楽屋を舞台に、揺れ動く気持ちを表現した。見る人がヘアアレンジの楽しさとともに、自分を大切にする気持ちやポジティブな気持ちを深められる内容になっている。（modelpress編集部）
本番前、不安そうな表情の筒井。自信を表す“LOVE ME METER”が下がってしまっている。「それでも、小さなこだわりで、自分をちょっと好きになる」とマトメージュ まとめ髪アレンジウォーターをつけて髪を巻くと、メーターが徐々に上昇。しかし、あほ毛を見つけて、またメーターは急降下。そこで、「このひと手間が、わたしだけの秘密のお守り！」と、まとめ髪スティックであほ毛をおさえ、前髪グルーで前髪を理想の位置に固定すると、“LOVE ME METER”は満タンに。「これでいける！」と、自信満々の表情で颯爽とステージへ向かっていく。
【Not Sponsored 記事】
【写真】乃木坂46筒井あやめ、オフショル姿で美肩披露
◆筒井あやめ「マトメージュ」新ムービーに出演
今回のムービーは、ヘアスタイリングをすることで「自分に自信が持てるようになる」「気持ちが前向きになる」様子を、自分への愛情や自信を表す“LOVE ME METER”という指標で表現。初めて乃木坂46の筒井が起用され、アイドルの本番前の楽屋を舞台に、揺れ動く気持ちを表現した。見る人がヘアアレンジの楽しさとともに、自分を大切にする気持ちやポジティブな気持ちを深められる内容になっている。（modelpress編集部）
◆ムービーストーリー
本番前、不安そうな表情の筒井。自信を表す“LOVE ME METER”が下がってしまっている。「それでも、小さなこだわりで、自分をちょっと好きになる」とマトメージュ まとめ髪アレンジウォーターをつけて髪を巻くと、メーターが徐々に上昇。しかし、あほ毛を見つけて、またメーターは急降下。そこで、「このひと手間が、わたしだけの秘密のお守り！」と、まとめ髪スティックであほ毛をおさえ、前髪グルーで前髪を理想の位置に固定すると、“LOVE ME METER”は満タンに。「これでいける！」と、自信満々の表情で颯爽とステージへ向かっていく。
【Not Sponsored 記事】