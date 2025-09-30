ホイップ盛り盛りでアガるぅぅぅーーー♡【スタバ】マネしてみて！「新作カスタム」

【スターバックス】で今飲むなら、洋なしと生キャラメルの組み合わせを楽しめる秋にぴったりなフラペチーノがイチオシ！ 今回は、スタバマニアがおすすめするカスタムを紹介します。まずはノーマルで、2回目からは自分好みにカスタムして楽しんでみてはいかが？ 気になる人はお早めに！

ホイップ盛り盛りにカスタム「洋なし 生キャラメル フラペチーノ」

スタバマニアの@aista125さんが「美フラぺ最高」と絶賛する、新作の「洋なし 生キャラメル フラペチーノ®」のカスタム。「キャメルシロップ追加」「キャラメルソース追加」「inホイップ追加」「エクストラホイップ」そして「果肉全部ブレンド」でオーダー。「いい感じのスムージー感」「洋なしの味しっかりで美味しかった」とのこと。洋なしもキャラメルも満喫できそうな1杯です。

この組み合わせハマりそう！ 洋なし生キャラメルフラペ × チャイ

@ayumin0220stbさんは「洋なし 生キャラメル フラペチーノ」に「チャイシロップ追加」「エクストラホイップ」でカスタム。洋なしとチャイの組み合わせは意外な気もしますが「相性抜群で美味しかった」と絶賛。チャイ好きは試してみる価値ありかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@aista125様、@ayumin0220stb様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A