地元記者はもちろん、敏腕記者パッサンも大絶賛

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は、28日（日本時間29日）の敵地マリナーズ戦で今季のレギュラーシーズンを終えた。打者としてリーグ2位の55本塁打。146得点、OPS1.014はリーグトップだった。投手しても14先発で1勝1敗、47回を投げ62奪三振、防御率2.87。二刀流復活を示した。米記者からは早くも3年連続4度目のMVPの声が巻き起こっている。

最終戦で昨年の自分を超えた。大谷は7回2死走者なしで自己最多を更新する中越えの55号ソロ。1本差で惜しくも3年連続のタイトルに届かずも、打者として打率.282、55本塁打、102打点、20盗塁、OPS1.014の成績を残した。

投手としては14先発で1勝1敗、防御率2.87、47イニングで62奪三振。奪三振率は驚異の「11.87」をマークした二刀流復活の初年度。米記者からは早くもリーグMVPの声が飛び交っている。

米スポーツ専門局「ESPN」の敏腕記者ジェフ・パッサン氏は自身のXで今年の成績を並べつつ、「史上最高。そして、またしてもMVPだ」と“確信”したように絶賛した。米専門メディア「ドジャース・ネーション」のノア・カムラス記者もXで「彼は再び、満場一致でナ・リーグMVPだ」と断言。大谷ファンで知られる米スポーツ専門局「FOXスポーツ」のアナリストのベン・バーランダー氏は「55本塁打だ。MVP。MVP。MVP」とXに投稿した。

チームは地区優勝を果たし、プレーオフ進出。2年連続のワールドシリーズ制覇へ、30日（同10月1日）のワイルドカードシリーズ（2戦先勝）ではレッズと対戦する。



