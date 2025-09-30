神田うの、プライベートでよく遊んでいた人気タレントと再会「あれからもう30年が経つとは驚きでしたが」
タレントの神田うのが30日にインスタグラムを更新。かつてプライベートでよく一緒にあそんでいた人気タレントとの再会2ショットを公開した。
【写真】神田うの、“まーちゃん”と呼ぶ人気タレントと再会（2枚）
神田が投稿したのは元TOKIOの松岡昌宏との2ショット。写真には肩を組んで仲良く笑顔を見せる神田と松岡の姿が収められている。投稿の中で神田は「まーちゃんこと松岡昌宏君と久々の再会」と報告し「まーちゃんとは若かりし頃プライベートで良く一緒に遊んでいました 2歳下のまーちゃんはまだ10代だったよねwww」と明かした。
さらに「あれからもう30年が経つとは驚きでしたがその後レギュラー番組でもずっとご一緒していましたし、今回同窓会みたいな感じでとっても楽しいお時間でした」とコメントしている。
■神田うの（かんだ うの）
1975年3月28日生まれ。神奈川県出身。モデルとしての活動を経てタレントに。90年代から多数のバラエティ番組に出演。プライベートでは2007年に挙式を行い、2011年10月に第1子を出産した。
引用：「神田うの」インスタグラム（@unokandaofficial）
