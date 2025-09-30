『なんでも鑑定団』“100万円”版画4点→“ド級鑑定額”
きょう30日に放送されるテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）では、依頼人が100万円で購入した版画にド級鑑定額が出る。
【動画】“100万円”版画4点→“ド級鑑定額” 結果に驚いて口を手でふさぐ依頼人
今回は、真面目な元小学校教諭の依頼人。自慢の“お宝”は、川瀬巴水の版画4点。ある時、学校に出入りしていた美術商から見せられ一目惚れした。
給与天引きの分割払いにできると言われ、妻に内緒で20万円で購入。代金を払い終えた頃、その美術商がさらに3点持ってきた。今度はまとめて100万円。さすがに断ると、80万円にすると言うので、また内緒で購入した。以来30年近く隠してきたが、これを機にカミングアウトし、堂々と飾りたいと言う。その“お宝”に“ド級鑑定額”が出る。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】小橋建太
【出張鑑定】出張鑑定IN愛知県清須市
【出張リポーター】小田井涼平
【出張アシスタント】吉川七瀬
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
＜鑑定士軍団＞
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「ブリキのおもちゃ博物館」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
金子ヒロム（「ビー・ミュージック・エンターテインメント合同会社」代表）
泉高志（「闘道館」館長）
渡邊章一郎（「渡邊木版美術画舗」代表取締役）
山本清司（「COLLECTIBLES FIELD」代表）
額賀大輔（「ヌカガファインアート」代表取締役）
