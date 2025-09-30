【巨人戦みどころ】２年目泉口が３割超えへ勝負の２戦…首位打者も射程圏内
巨人の今季公式戦も残すところ中日との２連戦を残すのみとなった。現在、・２９９でセ・リーグの打率２位につける２年目の泉口が３割打者となるか。
巨人で新人から２年以内で３割到達したのは以下の通り。
年 打 者（年目）打 率順位
３９ 川上哲治（２）・３３８（１）
３９ 千葉 茂（２）・３０５（４）
４４ 呉 新亨（２）・３２６（４）
５４ 広岡達朗（１）・３１４（６）
５８ 長嶋茂雄（１）・３０５（２）
５９ 長嶋茂雄（２）・３３４（１）
９７ 清水隆行（２）・３０４（９）
９８ 高橋由伸（１）・３００（８）
９９ 高橋由伸（２）・３１５（５）
１１ 長野久義（２）・３１６（１）
【注】プロ野球初年度の３６年は除く
過去に８人１０度。その中で首位打者は３９年の川上、５９年の長嶋、１１年の長野の３人。泉口は３割超えはもちろん、現在打率トップの小園（広＝・３０６）を抜く可能性も残しており、背番号３５のラスト２戦は見逃すことができない。
◆２連戦の予想先発（３０日は予告）
３０日 巨人＝田中将、中日＝マラー
１日 巨人＝山崎、中日＝草加
◆今カードの地上波・ＢＳ放送（解説者）
３０日 ＢＳ日テレ １８時〜（村田真一氏、立浪和義氏）
１日 ＢＳ日テレ １８時〜（江川卓氏、高橋由伸氏）