巨人の今季公式戦も残すところ中日との２連戦を残すのみとなった。現在、・２９９でセ・リーグの打率２位につける２年目の泉口が３割打者となるか。

巨人で新人から２年以内で３割到達したのは以下の通り。

年 打 者（年目）打 率順位

３９ 川上哲治（２）・３３８（１）

３９ 千葉 茂（２）・３０５（４）

４４ 呉 新亨（２）・３２６（４）

５４ 広岡達朗（１）・３１４（６）

５８ 長嶋茂雄（１）・３０５（２）

５９ 長嶋茂雄（２）・３３４（１）

９７ 清水隆行（２）・３０４（９）

９８ 高橋由伸（１）・３００（８）

９９ 高橋由伸（２）・３１５（５）

１１ 長野久義（２）・３１６（１）

【注】プロ野球初年度の３６年は除く

過去に８人１０度。その中で首位打者は３９年の川上、５９年の長嶋、１１年の長野の３人。泉口は３割超えはもちろん、現在打率トップの小園（広＝・３０６）を抜く可能性も残しており、背番号３５のラスト２戦は見逃すことができない。

◆２連戦の予想先発（３０日は予告）

３０日 巨人＝田中将、中日＝マラー

１日 巨人＝山崎、中日＝草加

◆今カードの地上波・ＢＳ放送（解説者）

３０日 ＢＳ日テレ １８時〜（村田真一氏、立浪和義氏）

１日 ＢＳ日テレ １８時〜（江川卓氏、高橋由伸氏）