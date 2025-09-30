「ハリー・ポッター」スタジオツアー東京、冬の特別企画を開催 ヘドウィグの“ぬくぬく”グッズも新登場
映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作舞台裏を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 −メイキング・オブ・ハリー・ポッター」（東京都練馬区）。昨年に続いてクリスマスシーズン限定の特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」が11月8日から来年1月12日まで開催される。これにあわせ、ヘドウィグの“ぬくぬく”グッズの発売と特別版ガイドツアーが発表された。
【画像】発売予定の「ぬくぬくヘドウィグ」コレクション
■ハリーの相棒ヘドウィグが、もふもふアイテムになって登場
冬のおうち時間が楽しくなる、ハリーの相棒のシロフクロウ、“ヘドウィグ”をモチーフにした、あったかアイテム「ぬくぬくヘドウィグ」シリーズが10月1日からスタジオツアー東京およびハリー・ポッター ショップ各店舗、オンラインストアにて発売される。
フード付きブランケット（8000円）、電子レンジで温められるぬいぐるみ（3200円）、ふんわり心地よいスリッパ風ソックス（1500円）、ホグワーツ入学許可証を再現した大判ブランケット（5000円）。「ファンタスティック・ビースト」シリーズに登場する魔法動物のニフラーをモチーフにしたブランケットパーカー（7300円）も同時発売。マグカップ＆ぬいぐるみセット（3000円）は、ヘドウィグとニフラーの2種発売。
■ガイドツアーが「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」特別版に
「ガイドツアー」は、映画制作に詳しい専属スタッフ「インタラクター」の案内を受けながら、ツアーを巡ることができる約4時間のプラン。普段は間近で見ることができない展示の解説や、それぞれの制作背景についての説明など、スタジオツアーをより深く楽しめるプランとして、今年2月の発売以来、連日完売するほど人気となっている。
この「ガイドツアー」も、「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」期間は特別版に。冬のシーンに用いられた貴重な小道具の解説や映画制作の裏話を楽しめる。料金は大人1万4800円、中人1万3600円、小人1万2000円（3歳以下のお子さま及び介助者は無料）で、10月6日から公式ウェブサイトで発売される。
同スタジオツアーでは現在、開業以来初の全館規模特別企画「炎のゴブレット」を11月3日まで開催中。
