お花畑にひそむリトルミイがかわいい！ベルメゾン「ムーミン」やわらか綿のチュニックパジャマ
ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん！
今回は、ふんわりとした着心地がきもちいい「ムーミン」デザインのやわらか綿のチュニックパジャマを紹介します☆
ベルメゾン「ムーミン」やわらか綿のチュニックパジャマ
価格：4,490円(税込)
仕様：トップス 前 左右ポケット、ボトム ウエスト総ゴム・ゴム取替え口あり
サイズ：S、M、L、LL、3L
※生地の取り方により、キャラクターの向きや柄の出方が異なる場合があります
販売店舗：ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」
空気に包まれるような、ふわっとやわらかな着心地に仕上げられた「ムーミン」デザインのやわらか綿のチュニックパジャマ。
生地の間に空気を含むから、温かく着られます！
生地には上下ともに、薄手のやわらかなカットソーを2枚仕立てにした接結素材を使用。
トップスは、お花畑で「ムーミン」たちが遊ぶ、楽しいデザインです。
お花畑にひそむ「リトルミイ」の姿もポイント。
「北欧ならではの鮮やかな色使いが好き」という、ファンの声から生まれた華やかな柄です☆
首回りは、すっきり見せてくれるキーネック。
安心感のある丈で、腰回りもすっぽりカバーでき、左右にはポケットも付いています！
北欧ならではの鮮やかなカラーで、やわらかな着心地のリラックスウェア。
「ムーミン」やわらか綿のチュニックパジャマは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆
©Moomin Characters TM
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post お花畑にひそむリトルミイがかわいい！ベルメゾン「ムーミン」やわらか綿のチュニックパジャマ appeared first on Dtimes.