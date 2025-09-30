ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん！

今回は、ふんわりとした着心地がきもちいい「ムーミン」デザインのやわらか綿のチュニックパジャマを紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」やわらか綿のチュニックパジャマ

価格：4,490円(税込)

仕様：トップス 前 左右ポケット、ボトム ウエスト総ゴム・ゴム取替え口あり

サイズ：S、M、L、LL、3L

※生地の取り方により、キャラクターの向きや柄の出方が異なる場合があります

販売店舗：ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

空気に包まれるような、ふわっとやわらかな着心地に仕上げられた「ムーミン」デザインのやわらか綿のチュニックパジャマ。

生地の間に空気を含むから、温かく着られます！

生地には上下ともに、薄手のやわらかなカットソーを2枚仕立てにした接結素材を使用。

トップスは、お花畑で「ムーミン」たちが遊ぶ、楽しいデザインです。

お花畑にひそむ「リトルミイ」の姿もポイント。

「北欧ならではの鮮やかな色使いが好き」という、ファンの声から生まれた華やかな柄です☆

首回りは、すっきり見せてくれるキーネック。

安心感のある丈で、腰回りもすっぽりカバーでき、左右にはポケットも付いています！

北欧ならではの鮮やかなカラーで、やわらかな着心地のリラックスウェア。

「ムーミン」やわらか綿のチュニックパジャマは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

©Moomin Characters TM

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post お花畑にひそむリトルミイがかわいい！ベルメゾン「ムーミン」やわらか綿のチュニックパジャマ appeared first on Dtimes.