『あんぱん』特別編 原菜乃華「またメイコとして戻れて幸せ」
NHKの連続テレビ小説『あんぱん』の特別編が、9月29日から10月2日までの4夜連続で放送中。今回は「メイコの初舞台」に出演した辛島メイコ役・原菜乃華がコメントを寄せた。
【写真】本編シーンの別カット
特別編は全4回。第1回は高橋文哉演じる辛島健太郎のプロポーズ秘話、第2回は原菜乃華演じるメイコの初舞台、第3回は大森元貴が演じるいせたくやのスランプ、第4回は古川琴音演じる中尾星子の決意と、それぞれのキャラクターに焦点を当てる物語が展開される。また、座談会では主演の今田美桜と『ばけばけ』主演の高石あかりの対談や、北村匠海ら共演者が撮影の裏話や思い出を語る。
■コメント
「あんぱん」を愛してくださる皆様のおかげで、またメイコとして物語の中に戻ってくることができ、とても幸せです。特別編では、彼女のミュージカル出演の舞台裏や健太郎さんのプロポーズなど、私自身も気になっていたエピソードがたくさん描かれています。撮影中、思わず笑ってしまうようなコミカルなシーンも多く、本当に楽しい時間でした。皆様のあんぱんロスを少しでも埋められたらうれしいです。ぜひお見逃しなく！
