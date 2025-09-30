11歳・増田梨沙、“号泣シーン”撮影秘話「前田さんが優しく声を…」 向上心あふれる素顔「『成長したね！』って言ってもらえたら」
俳優の前田公輝と水沢林太郎がW主演を務める、中京テレビ・日本テレビ系全国ネット水曜プラチナイトドラマ『おいしい離婚届けます』が、あす10月1日から放送される。それに先立って、ORICON NEWSでは、物語の“鍵”となる、謎の少女・杏奈を演じる増田梨沙（11）に今作の見どころを聞いた。
【写真】幼い！2019年に『みいつけた！』に登場した4代目スイちゃん（増田梨沙）
■“謎の少女”役に挑戦 前田公輝＆水沢林太郎に感謝「優しく声をかけてくださって」
本作は、公私共にパートナーである弁護士・音喜多初（前田）と探偵・伊勢谷海（水沢）が、パートナーの裏切りに苦しむ人のために離婚弁護を請け負っていくドラマ。2人のもとにさまざまな依頼が舞い込み、法では結ばれない2人が“おいしい離婚”へと導いていく姿を描く。
増田は、物語の“鍵”となる、初と海の前に突如現れる謎の少女・杏奈を演じる。「杏奈はとても優しくて元気で明るくて誰かと一緒にいるのが好き」と紹介し、「そこが自分と似ている」と語る一方、「気になるクラスメイトの男の子がいると、ちょっと照れてドキドキするのですが、実際に経験したことがないので、どうやったらいいかなと考えました」と、演じる上での難しさも明かした。
さらに「明るく元気な子ですが、本当の気持ちは表に出さず、隠しているということを意識しながら演じました。アドバイスをいただいて、大事なシーンもうまく撮影することができました」と手応えを語る。
また、共演シーンの多い前田については「ある出来事によって杏奈が涙するシーンがあるのですが、撮影しているとき、前田さんが『何回も泣くから映っているところだけでいいよ！どこで写るか教えてあげるよ！』と優しく声をかけてくださってうれしかったです」と感謝を口にした。
水沢については「役柄でも会話のシーンがいろいろあるので、いつも楽しく話しています。いつも優しくて、たまに変な動きをして面白いし、楽しいお兄ちゃんっていう感じです」と語り、和やかな撮影現場の雰囲気を伝えた。
■“天才子役”からさらなる飛躍へ「恋愛ドラマや犯人役にも挑戦したい」
2018年にデビューした増田は、19年からNHK Eテレ『みいつけた！』の4代目スイちゃんを歴代最長の5年間務め、『放課後カルテ』『日本一の最低男』『ダメマネ！−ダメなタレント、マネジメントします−』など数々の話題のドラマにも出演。舞台ミュージカル『SPY×FAMILY』ではアーニャ・フォージャー役を熱演し、幅広い年齢層から愛されている。
“天才子役”と評される一方で、プライベートでは多趣味な一面も。「時間があるときは編み物をしてバッグを作ったり、ウクレレの練習をしたり、作詞作曲もします。疲れたら猫とお昼寝をしたり、猫じゃらしで遊んだりするのが好きです」と明かし、「お友だちの舞台をよく見に行ったりしています」と勉強熱心な姿勢も語った。
将来について尋ねると、「やってみたい役はいっぱいあります」と笑顔を見せ、「恋愛ドラマにもいつか出てみたいし、サスペンスなどで犯人役もやってみたいです」と意欲的に回答。さらに「あと、舞台だと『千と千尋の神隠し』が面白かったので、千尋をやってみたいし、いつか海外ドラマにも出てみたいです。今まで共演した方々とまた共演して『成長したね！』って言ってもらえたらうれしいだろうなと思います」と、向上心あふれる思いを口にした。
