有村架純×Vaundy、東京メトロ新CMに「すごく合う」「MV出演オファーして作っちゃいましょ！！！」
俳優の有村架純が、東京地下鉄株式会社（東京メトロ）は30日、東京の魅力を伝える「Find my Tokyo.」キャンペーンの新イメージキャラクターに就任。CM楽曲はVaundyの未発表曲「忘れる前に」で、東京の街中を散策して新たな魅力を発見する有村とのエモーショナルな掛け合いに反響が集まっている。
【動画】「すごく会う！」有村架純×Vaundy「東京メトロ」新CM
新CMは「Find my Tokyo. Brand new season 」篇と「上野_何もかもがアート」篇の2種。10月1日より順次関東地域にてOAされる。
同キャンペーンで有村は、東京のまだ知られていない新しい魅力を発見していく。今回のFind my Tokyo.では、東京の観光地として人気の上野を、“アート”をキーワードに紹介する。
CMでは、東京藝術大学の学生や卒業生の作品を買うことができる「藝大アートプラザ」を訪れ「ここは美術館？」と並んだ作品に興味津々。じっくりと作品を見て楽しんでいる様子が印象的なシーンとなっている。次に訪れたのは、創作寿司で話題の、酒も楽しめるスシ呑み屋「ほぼ上野オスシマチ」。寿司の伝統を大切にしながら、外国の要素を取り入れて再構築された今までにない寿司が食べられる。今回は、カップの中に魚介やとろろが入った“マウント寿司”を注文、今までに出会ったことのない寿司の新しい形や食べ方に思わず「芸術的！」と驚きを隠せない。その後訪れた「×art｜かけるアート」では、作品を作ることに不安を感じながらもアート制作に挑戦！完成した作品を見て、大満足の笑顔を浮かべる。
この発表と新CMに、SNSでは「うわー、有村架純ちゃんかわいー！」「有村架純ちゃんの透明感とバウくんの透き通った声がすごく合う」「有村架純さんのアートバージョンも素敵 Vaundyの歌声とすごくいい感じで融合している〜」「このまま有村架純様をMV出演オファーして作っちゃいましょ！！！」など、好印象のコメントが寄せられている。
