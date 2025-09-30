¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹FW¥ô¥é¥Û¥Ó¥Ã¥Á¤Î³ÍÆÀ¥ì¡¼¥¹¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤âËÜ³Ê»²Àï¡¡´û¤ËËÜ¿Í¤È¤âÀÜ¿¨ºÑ
°ÊÁ°¤«¤éµî½¢¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤ä¥Ù¥ó¥ä¥ß¥ó¡¦¥·¥§¥·¥å¥³¤È¤¤¤Ã¤¿ÂçÊª¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬º£Ç¯²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤¿º£¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Î¥É¥¥¥·¥ã¥ó¡¦¥ô¥é¥Û¥Ó¥Ã¥Á¤Ï¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤ÎÁª¼ê¤Ç¤ÏºÇÂç¤ÎÃíÌÜÌÃÊÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¤Þ¤À25ºÐ¤È¼ã¤¯¡¢¿ÈÄ¹190Ñ¤ÎÄ¹¿È¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¥¤¤È¶õÃæÀï¤Î¶¯¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥·¥å¡¼¥ÈÀºÅÙ¤Î¹â¤µ¤âÊ»¤»»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëËüÇ½·¿¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤ÏÍèÇ¯6·îËö¤ÇËþÎ»¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤ÏºÆ»°¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·ÀÌó±äÄ¹¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ô¥é¥Û¥Ó¥Ã¥Á¤Ï¤³¤ì¤òÁ´¤ÆµñÈÝ¡£º£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ÎÂàÃÄ¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤â¥ô¥é¥Û¥Ó¥Ã¥Á¤Î³ÍÆÀ¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤È¤¤¤¦ÀäÂÐÅª¤Ê¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤â´û¤Ë32ºÐ¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°è¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¥ô¥é¥Û¥Ó¥Ã¥Á¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥É¥¤¥Ä»æ¡ØBild¡Ù¤ÏÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤â¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬¥ô¥é¥Û¥Ó¥Ã¥Á¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈSNS¡ØX¡Ù¤ÇÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï2026Ç¯²Æ¤Ë¿·¤·¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥ô¥é¥Û¥Ó¥Ã¥Á¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ÆÈà¤Î¸½ºß¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¡£º£¤Î¤È¤³¤íÀµ¼°¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¸ò¾Ä¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¡¢2022Ç¯²Æ¤Ë¤â¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¥ô¥é¥Û¥Ó¥Ã¥Á¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤Ï°ÜÀÒ¶â¤ò¤á¤°¤ë¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤º¡¢¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£