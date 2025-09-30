日本航空（JAL）は、「マイルde体験」サービスを9月22日に開始し、MLBポストシーズンのチケットへのマイル交換を実施している。

対象試合はワイルドカードの第1戦・第2戦、ディビジョンシリーズの第1戦〜第3戦、リーグチャンピオンシップの第1戦〜第4戦、ワールドシリーズの第1戦〜第7戦で、計338枚を用意する。必要マイル数は1枚あたり、ワイルドカードが15,000マイル、ディビジョンシリーズのアメリカンリーグ（ア・リーグ）が20,000マイル、ナショナルリーグ（ナ・リーグ）が25,000マイル、リーグチャンピオンシップのア・リーグが35,000マイル、ナ・リーグが40,000マイル、ワールドシリーズが80,000マイル。ワールドシリーズ第4戦までに優勝が決定し、第5戦〜第7戦が実施されない場合はマイルを払い戻す。

交換はワイルドカードシリーズとディビジョンシリーズはすでに開始しており、リーグチャンピオンシップとワールドシリーズは9月29日午後5時から開始する。利用にはJALマイレージバンクへの会員登録が必要。

同社では、JAL Mall・JALとっておきの逸品・おうちで機内販売の各サービスを利用した人向けに、MLBワールドシリーズチケットの抽選企画も実施していた。