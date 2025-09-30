福士蒼汰、ウイスキーブレンド体験に興奮「科学の授業みたいで楽しいですね！」
俳優の福士蒼汰（32）が30日、都内で行われたブレンデッドジャパニーズウイスキーSOGAINI 新CM発表会に登壇した。
【写真】爽やか…ウイスキー体験をする福士蒼汰
福士は、ブレンデッドジャパニーズウイスキーSOGAINIのブランドアンバサダーに就任。会見には、ハイネックにネイビーのパンツを合わせた持ち前のスタイルを活かした衣装で登場した。
広島で2日間かけて撮影した新CMを振り返り、「1日目はハウススタジオでハイボールを作って、2日目は蒸留所に。夏の暑い日でしたけど、すてきでした」と笑顔を見せた。「自然を見た後にSOGAINIをいただくと、また味が変わるなと。このきれいな自然な中で作られているんだなって知ってほしいです」と期待を込めた。
ブレンデッドジャパニーズウイスキーの白井浩一郎社長を前に、SOGAINIの味について聞かれると、「最初はストレートでいただいたんですけど、力強さを感じて、氷とソーダを入れて飲んだら力強さがマイルドになる！って」と味わいを振り返り、「…合ってますか？」と白井社長の様子をうかがった。お墨付きをもらうと照れ笑いを浮かべた。
この日は、福士がウイスキーのブレンドを体験。まずは白井社長から解説を受けながら、ウイスキーをテイスティング。好みの3つのウイスキーをセレクトし、いざブレンディングへ。ステージに用意されたブレンディングマシーンを前に、「科学の授業みたいで楽しいですね！」と声を弾ませた。
シリンダーに出来上がったブレンディングウィスキーは、福士自らグラスに注ぎ、白井社長がテイスティング。白井社長の反応を眺めつつも、終始楽しげな様子を見せていた。
福士が出演する新CMは、あす10月1日より全国で放映される。
