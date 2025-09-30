県内で初開催「うちの子と一緒に映画を見るのは初めて」病気や障がいのある子どもなど66人が参加【新潟】
新潟市で病気や障がいのある子どもやその家族を対象に、映画の上映会が開かれました。
上映会は、病気や障がいのある子どもなどを支援するNPO法人AYAが全国で実施していて、県内では初めての開催です。
この日は、66人が映画を楽しみました。上映中は声を出したり動き回ったりすることが認められていて、医療スタッフのサポートを受けることもできます。
■参加者
「うちの子と一緒に映画を見るのは初めて。同じような障がいのある子がいる中で見れば、理解してもらえると思い参加した。」
■NPO法人AYA 中川悠樹代表理事
「声が出ても動いたりしていても大丈夫という空間を作って、映画鑑賞を楽しんでもらうことを目的にやっている。」
AYAは、2027年には全国の映画館で同時上映を目指すということです。
