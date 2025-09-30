新潟市で病気や障がいのある子どもやその家族を対象に、映画の上映会が開かれました。



上映会は、病気や障がいのある子どもなどを支援するNPO法人AYAが全国で実施していて、県内では初めての開催です。

この日は、66人が映画を楽しみました。上映中は声を出したり動き回ったりすることが認められていて、医療スタッフのサポートを受けることもできます。



■参加者

「うちの子と一緒に映画を見るのは初めて。同じような障がいのある子がいる中で見れば、理解してもらえると思い参加した。」



■NPO法人AYA 中川悠樹代表理事

「声が出ても動いたりしていても大丈夫という空間を作って、映画鑑賞を楽しんでもらうことを目的にやっている。」



AYAは、2027年には全国の映画館で同時上映を目指すということです。