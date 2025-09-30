【ベルギーリーグ】シント＝トロイデン 1−2 へンク（日本時間9月28日／大王わさびスタイエンスタジアム）

【映像】「ハードディフェンス」で伊東を止めた瞬間

シント＝トロイデンに所属する23歳のDF畑大雅が、海外挑戦1年目から存在感を発揮している。へンク戦では日本代表FWの伊東純也との1対1を制する場面があった。

日本時間9月28日にシント＝トロイデンはホームでヘンクと対戦。今夏に湘南ベルマーレから加入した畑は、左SBとして開幕から9試合連続でスタメンに名を連ねた。

1ー0とリードして迎えた12分に畑は、ヘンクの右ウイングに入っていた伊東とマッチアップ。伊東が中にボールを持ち出そうとした瞬間に、足を出して激しくチャージ。そのままボールを弾き、突破を許さなかった。

この場面はABEMAのコメント欄やSNSでも話題を集め、ファンからは「伊東純也と畑大雅のマッチアップ熱い」「畑いいプレー」「伊東を止めた」「畑が純也相手に良いタックル見せた」「森保監督へのアピールになりそうな良いマッチアップだ」など多くの反響が寄せられた。

現在の日本代表は怪我人も多い左SBに課題を抱えており、畑もベルギーで成長を重ねていけば代表候補に入ってくる可能性はある。終盤に爆竹や発煙筒で中断騒ぎも起こるなど大荒れとなった試合は、シント＝トロイデンが1ー2で逆転負けしている。

（ABEMA de DAZN／ベルギーリーグ）

