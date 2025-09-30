シンガーソングライターで女優の遥海（29）が30日、自身のSNSを更新し、所属のソニー・ミュージックレーベルズとの契約終了を報告した。

「これまで変わらずあたたかく支えてくださったファンの皆さま、そして関係者の皆さまへ」として日本語と英語でメッセージを投稿。

「この度、私、遥海はソニー・ミュージックレーベルズとの契約を終了することとなりました」と明かした。

「これまでいただいた貴重な経験や、支えてくださったスタッフの皆さま、そして音楽を届ける機会に心より感謝しております」とした。

「これからは、アーティストとしても女優としてもさらに成長し、自分の道を誠実に歩んでまいります。新たな節目を迎えるにあたり、これからもあたたかく見守っていただけましたら幸いです」と記した。

遥海は2020年5月にメジャーデビュー。デビュー曲「Pride」はテレビアニメ「波よ聞いてくれ」のエンディングテーマに抜てきされた。21年には映画「科捜研の女 -劇場版-」の「声」が主題歌にも起用された。

ミュージカル女優としても「RENT」「ラグタイム」「ジェイミー」「SIX」など多くの作品に出演している。