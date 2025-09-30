【ラ・リーガ】バルセロナ 2−1 ソシエダ（日本時間9月29日／エスタディ・オリンピック・リュイス・コンパニ）

【映像】浮き球パスでチャンスメイク→左足ミドルシュート

ソシエダに所属する日本代表MFの久保建英が、圧巻のチャンスメイクを見せた。浮き球のパスに味方を走らせ、ボックス内で折り返しのボールを左足でミート。結果的にはオフサイドだったが、強烈なシュートがポストを叩き、敵地が騒然とした。

ソシエダは日本時間9月29日、ラ・リーガ第7節でバルセロナと敵地で対戦。古巣対決となった久保はベンチスタートとなると、1ー1で迎えた57分にFWゴンサロ・ゲデスとの交代で右ウイングに入った。

1-2のビハインドで迎えた72分、久保がチャンスを作り出す。右サイドに流れてロングボールを収めた日本代表アタッカーは、裏に抜け出したMFブライス・メンデスへ絶妙なループパスを通して、自身はゴール前へと進路を変える。

マイナスの折り返しをボックス内で受けた久保は、ダイレクトで左足を一閃。体を大きく使った渾身のシュートだったが、これは惜しくもポストを直撃しゴールとはならなかった。

直後には主審のホイッスルが吹かれる。ブライス・メンデスがオフサイドポジションでボールを受けていたため、久保のシュートが決まっていても取り消しとなっていた。

しかし敵地を驚かせる強烈な一撃にSNSのファンたちも「オフサイドだったけどタケナイス！」「久保いいフィニッシュだった」「久保の強烈左足！」「タケがギアを上げてきた！」「やっぱり久保ってボックス内に向かって勝負する方が怖いよな」「メンデスとの連携が抜群なんよ」といった声が並んだ。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）