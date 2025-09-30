【ブンデスリーガ】マインツ 0ー2 ドルトムント（日本時間9月27日／メーヴァ・アレーナ）

【映像】佐野海舟が「華麗ルーレット」の瞬間

マインツに所属するMF佐野海舟が守備のみならず攻撃でも異才を放った。

ブンデスリーガ5節でマインツはホームでドルトムントと対戦。前半に2点のリードを許し、61分にはGKロビン・ツェントナーが退場。数的不利かつビハインドという厳しい状況の中、佐野が躍動した。

0ー2と追いかける88分、敵陣で相手の浮き球のパスをカットした日本代表MFは、プレスにきたドルトムントのMFユリアン・ブラントを華麗なルーレットでかわす。右足を軸にして回転しながら左足でボールを扱う高等テクニックだった。さらに縦にドリブルで持ち運ぶと、相手にボールを当ててコーナーキックを獲得した。

数的不利の状況を感じさせない運動量と推進力でマインツにエネルギーをもたらした佐野のプレーは、ABEMAのコメント欄やSNSでも話題に。ファンからは「佐野最高なのよ」「うますぎ」「佐野えぐすぎぃ！」「佐野化け物かよ」「佐野目立ってんなー」「佐野さん凄すぎるて」「佐野は足元うまいな」「もうこわいて佐野」「佐野は強い速いうまい」「佐野は代表ボランチで今一番元気だな」など、称賛の声が寄せられた。

マインツは0ー2で敗れたものの、佐野自身は攻守で躍動。10月3日に開幕するUEFAカンファレンスリーグ（ECL）でも活躍が期待される。

（ABEMA／ブンデスリーガ）

