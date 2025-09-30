チロルチョコ、ゲットだぜ! 個包装は全100種類「ポケモンチロルチョコBOX」新発売
チロルチョコより「ポケモンチロルチョコBOX」が10月20日から全国で発売される。
甘酸っぱいいちご風味生地にまろやかでミルキーなみるく風味生地を合わせ、中にサクサクのビスケットを入れた。軽い食感で飽きることなくパクパク食べられる。
ポケモンを集める楽しさをチロルチョコで表現しようとチャレンジした個包装の種類はなんと全100種類。ピカチュウをはじめ、ポケモンの数は82種。いろんなタイプのポケモンが大集合している。
また、こだわりのBOX設計でモンスターボールのようにパカッと開く。BOXは全4種で側面のデザインが異なる。内装もピカチュウを中心にポケモンが多数載った全4種類。なにがでるかワクワクしながら開ける体験ができる。価格は12個入りで324円。
