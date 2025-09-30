日本最高峰のレース、スーパーGTで数々の功績を残し、現在はTGR TEAM SARDの監督を務める“ミスターGT”こと脇阪寿一氏が、ファッションや美容・芸能などの専門学校『BLEA学園』で現役ギャルを相手に特別授業を実施した。

【映像】53歳引退レーサーが現役ギャルと“ナルトダンス”（完成したTikTok）

スーパーGTの「スーパー」を“スーパーマーケット”と勘違いするほど、レース知識のないギャルたちに囲まれ、独特のテンションに翻弄される脇阪氏。だが「車は好き？」と問いかけると、「車持ちの彼氏じゃないと嫌」「ベンツ」「ベントレー」「車に乗っている男が好き」と答えるギャルたちに、わずかな光明を見出した。そこで、脇阪氏はイケメンドライバーを紹介。ギャルからはARTAの松下信治STANLEY TEAM KUNIMITSUの牧野任祐の名前が挙がると、ギャルたちは一気に前のめりになった。そこから「推し活できるグッズ」「映えるフード」など、集客につながるアイデアも飛び出した。

さらに話題はスーパーGTのTikTokへ。フォロワーは6万人と語る脇阪氏だったが、内容についてギャルから容赦ないダメ出し。レース後の振り返り動画について、ゲスト出演していたギャルの“リーダー”ゆきぽよは「長い長い」と一蹴した。その流れで急きょ『BLEA学園』のTikTok部とコラボすることになり、“ダンス動画”を撮影することに。脇阪氏は慣れないながらも“ナルトダンス”を笑顔で踊りきり、ギャル流の感性を学ぶ有意義な体験となった。

しかし、振り回されすぎたのか「スタジオでぱーてぃーちゃんと初めて会った時はびっくりしましたけど、ぱーてぃーちゃん、全然優しいですね…」とコメント。スタジオで見ていた『ぱーてぃーちゃん』達は大爆笑を見せていた。

困惑しながらもスーパーGTの魅力を伝えるために全力で奔走する脇阪氏に、26日の放送でファンからは「頑張ってる」「若い子呼ばなきゃ続かないしな」「頑張れこれも人生」「ギャルに馴染んできたわっきーw」と温かい声が寄せられた。（ABEMA『笑って学べる!超GTぱーてぃ』／(C)GTアソシエイション）