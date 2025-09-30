¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ïー¥È¥Í¥Ã¥È¤¬¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇÈÂÁ÷ ¨¡ ¥Ñ¥È¥«ー¤È¾×ÆÍ
¡Ø¥Ñー¥ë¡¦¥Ïー¥Ðー¡Ù¡Ê2001¡Ë¤ä¡Ê2023¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ïー¥È¥Í¥Ã¥È¤¬¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥Ë¥åー¥Õ¥¡¥ó¥É¥é¥ó¥ÉÅç¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤¤¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥«¥Ê¥À¤ÎCBC¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ïー¥È¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¤Î¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤Ç¥Ë¥åー¥Õ¥¡¥ó¥É¥é¥ó¥ÉÅç¤Î¥»¥ó¥È¥¸¥ç¥ó¥º¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2025Ç¯9·î25Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢»£±Æ¸½¾ì¤«¤éµ¢ÂðÅÓÃæ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ÖÎ¾¤¬·Ù»¡¤Î¥Ñ¥È¥«ー¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¡£
¥Ë¥åー¥Õ¥¡¥ó¥É¥é¥ó¥É²¦Î©·Ù»¡¡ÊRNC¡Ë¤Î¹ÊóÃ´Åö´±¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¥ã¥Ç¥£¥¬¥ó½äººÉôÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¸Î¤ÏÆ±Æü¤Î¸áÁ°1»þÄ¾Á°¤ËÈ¯À¸¡£¥Ïー¥È¥Í¥Ã¥È¤Ï59ºÐ¤ÎÃËÀ¤ÈÆ±¾è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤È¤âÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
ÂåÍý¿Í¥¹ー¥¶¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥³¥é¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ïー¥È¥Í¥Ã¥È¤ÏÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¸å¤ËÂà±¡¤·¡¢¼«Âð¤ËÌá¤Ã¤Æ»Å»ö¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃËÀ·Ù»¡´±¤âÇ°¤Î¤¿¤á¤ËÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£»ö¸Î¤Î¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¡¢RNC¤Ï¸½ºß¡¢ÁÜºº¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ëÌÜ·â¾ðÊó¤ä¾×ÆÍ¸½¾ì¤Î±ÇÁü¤òÄ´ººÃæ¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ïー¥È¥Í¥Ã¥È¤¬»£±ÆÃæ¤Î¿·ºî¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥Ë¥åー¥Õ¥¡¥ó¥É¥é¥ó¥É¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Á´6ÏÃ¤Î¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥·¥êー¥º¡£¥Ïー¥È¥Í¥Ã¥È±é¤¸¤ë¶þ¶¯¤Êµù»Õ¤¬¡¢ÅÄ¼ËÄ®¤ò½±¤¦³¤¤ÎÀ¸Êª¤«¤é²ÈÂ²¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¡¢¾Ã¤¨¤æ¤¯µù»Õ¤ÎÀ¸³èÍÍ¼°¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¡¢¥Ïー¥È¥Í¥Ã¥È¤ÏÀ½ºîÁí»Ø´ø¤â·óÇ¤¡£¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡×¡Ê2016-¡Ë¤Î¥Á¥ãー¥êー¡¦¥Òー¥È¥ó¡¢¡Ø¥¹¥Ôー¥¯¡¦¥Îー¡¦¥¤ー¥Ö¥ë °Û¾ï¤Ê²ÈÂ²¡Ù¡Ê2024¡Ë¤Î¥Þ¥Ã¥±¥ó¥¸ー¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤â¥¥ã¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
